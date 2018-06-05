"الألعاب الجماعية" بنادي الشارقة الرياضي تكرم عبدالكافي والهدوي

الشارقة 24:

ودعت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي المدرب وليد عبدالكافي لكرة اليد رجال واللاعب المحترف بالفريق سليم بن عبد الله الهدوي في حفل خاص أقيم بمقر النادي.

وقام أحمد البح عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وبعض أعضاء إدارة الألعاب الجماعية بتكريم عبدالكافي والهدوي مشيداً بجهودهما مع الفريق الأول لكرة اليد.

وأشادت أسرة نادي الشارقة الرياضي بالجهود الطيبة والإنجازات المتميزة التي حققها المدرب وليد عبد الكافي مع فريق الرجال وحصد معها الكثير من البطولات مما كان له الأثر الكبير في الارتقاء باللعبة.

كما أثنى النادي على الجهود الطيبة للاعب المحترف سليم الهدوي وتعاونه المتميز خلال مشاركته الإيجابية مع فريق الرجال لكرة اليد بتحقيق الكثير من البطولات والإنجازات.