بلدية الحمرية تُكرّم مجلس إدارة ناديها الرياضي

الشارقة 24:

في بادرة لتقدير عطاء أسرة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، كرّم مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، مساء الأحد، رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

حضر حفل التكريم، سعيد الشامسي مدير الديوان الأميري في الحمرية، وحميد فايز الشامسي نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة، وعدد من الأهالي.

وأعرب مبارك راشد الشامسي، عن سعادته بالنتائج الرياضية للنادي، خلال الموسم الرياضي الماضي 2017-2018، وأشاد بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأثنى على جهود مجلس إدارة النادي برئاسة جمعة عبيد الشامسي.

وأكد أن بلدية الحمرية، لن تدخر جهداً لدعم النادي في كافة رياضاته، ليكون في طليعة أندية الدولة محلياً وإقليمياً.

بعدها قام مبارك الشامسي، يرافقه سعيد الشامسي، وحميد فايز الشامسي، بتكريم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، بتقديم الدروع لهم.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً عزم النادي مواصلة جهوده لتحقيق الإنجازات، وأعرب عن اعتزازه بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكداً أن اهتمام سموه يولد في نفوس أبناء النادي بذل المزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات، وأشاد بمتابعة مجلس الشارقة الرياضي، ودعمه المتواصل.