"الجالية السودانية" يتوج ببطولة البطائح الرياضية الرمضانية لكرة القدم

الشارقة 24:

توج فريق الجالية السودانية ببطولة كرة القدم في بطولة البطائح الرياضية الرمضانية، التي نظمها المجلس البلدي لمنطقة البطائح، بالتعاون مع نادي البطائح الثقافي الرياضي، الحدث الرياضي لمهرجان رمضان الشارقة الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعه الشارقة.

واحتفل فريق الجالية السودانية بالمركز الأول بعد تغلبه في النهائي على فريق النشامى 2- صفر، بعد أن قدَّم الفريقان مباراة كبيرة اتسمت بالندية والإثارة.

وفي نهاية المباراة، توج سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقه البطائح، فريق الجالية السودانية بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال فريق النشامى الميداليات الفضية، وحاز فريق الخدمات العامة على الميداليات البرونزية بعد فوزه على فريق الرفيعة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ونال اللاعب معاذ عماد من فريق الجالية السودانية جائزة أفضل لاعب في بطولة كرة القدم، وفي بطولة كرة الطائرة، حقق فريق بلدية البطائح البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الشارقة.

هذا وحققت البطولة أهدافها وهي سمو الأخلاق والتآلف والتعارف بين الفرق المشاركة في جو تسوده المحبة والألفة والوئام كعادة البطولات التي ينظمها المجلس البلدي وبلدية البطائح بصورة سنوية خلال الشهر الفضيل.

تقدم كل من سعادة رئيس المجلس البلدي لمنطقه البطائح، وسعادة حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس النادي، بالتهاني إلى الفرق الفائزة، وقال رئيس المجلس البلدي لمنطقه البطائح: "سعادتي كبيرة بفوز فريق الجالية السودانية الذي يشارك باستمرار في البطولة".

وأضاف: "نشكر مؤسسة دار الخليج للطباعة والنشر لدورها المهم في الرعاية والتغطية الإعلامية المميزة لكافة الأحداث والفعاليات في منطقة البطائح على مستوى البلدية والنادي والمجلس البلدي"، وختم حديثه بتوجيه الشكر إلى جميع الفرق المشاركة وأبناء منطقه البطائح الذين أعربوا عن سعادتهم بالدور المجتمعي الذي يقوم فيه المجلس البلدي وحرصه على دعم شباب المنطقة.

كما أعرب عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح عن سعادته بالنجاح الكبير للبطولة، موجهاً الشكر إلى سعادة عيسى هلال الخزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي للدور الكبير الذي يقوم فيه المجلس الرياضي في خدمة وتطوير القطاع الرياضي بالإمارة والحفاظ على الشباب.

من جانبه، أعرب طارق الخيال رئيس لجنة الإعلام والتسويق في البطولة عن شكره للشركات الراعية على جهودها في نجاح البطولة، وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومهرجان رمضان الشارقة، وإلى سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشريك الاستراتيجي.

وتقدم الخيال بالشكر للرعاة الداعمين للبطولة وهم مشاريع قرقاش ومرسيدس الراعي الرئيسي وشريك النجاح، وأصباغ ناشونال الراعي الدائم لفعاليات بلدية البطائح، وكوجر وحيفا والشركة الإماراتية الألمانية، ومؤسسة الإمارات للنقل، وزهرة الذيد، وكلر كي للدعاية والإعلان، وإلى الشريك الإعلامي موقع الشارقة 24 للتعاون الكبير مع كل فعاليات بلدية البطائح.

جاء ذلك، بحضور سعادة حمد سالم بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة، ورئيس مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي، وسالم علي بالرشيد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والعديد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية بالمنطقة الوسطى وممثلي الشركات الراعية للبطولة.