طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي يطير إلى روسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

غادر طاقم التحكيم المونديالي، بقيادة حكم الساحة محمد عبد الله حسن، يرافقه الحكم المساعد الأول، محمد أحمد يوسف، والمساعد الثاني حسن المهري، صباح الأحد صوب العاصمة الروسية موسكو، عبر مطار دبي الدولي، للانضمام لمعسكر الاتحاد الدولي "الفيفا" التحضيري للأطقم التحكيمية، لبطولة كأس العالم 2018، خلال الفترة من 4 إلى 13 من الشهر الجاري.

وسيتضمن المعسكر مجموعة من التدريبات الفنية والبدنية للحكام، إضافة لتنقية حكم الفيديو، والتي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم على صفحته الأربعاء الماضي، بأن الرؤية ستصبح أكثر وضوحاً بفضل خطوط التسلل الوهمية ثلاثية الأبعاد، المقرر استخدامها في نهائيات كأس العالم، تحت تصرف حكام الفيديو المساعدين.

وحرص أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، على التواجد في مطار دبي الدولي ليكون في وداع طاقمنا الدولي.