مجلس ضاحية الرحمانية يختتم بطولته الرمضانية لكرة الطائرة

الشارقة 24:

اختتمت ضاحية الرحمانية التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة بطولتها الرمضانية لكرة الطائرة، والتي تنافس في أجوائها 6 فرق، وأقيمت في ملعب منتزه الشارقة الوطني، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي.

وتواكبت البطولة مع أهداف الضاحية ومبادراتها المختلفة في عام زايد، لتكون نشاطاً رياضياً يجمع أبناء أهالي ضاحية الرحمانية، وأدرجت ضمن فعاليات شهر رمضان الكريم.

وفي نهاية البطولة التي شهدت حضوراً جماهيراً على ملعب منتزه الشارقة الوطني، قام أحمد عبد الله المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، يرافقه علي سيف الجنيد نائب رئيس مجلس الضاحية بتتويج الفرق الفائزة بالمركز الأولى.

وأكد أحمد عبد الله المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، نجاح البطولة، والتي جرى تنظيمها برغبة كبيرة من شباب الضاحية، وحرصهم على اللقاء الرياضي خلال الشهر الفضيل.