سلطان بن أحمد يتوّج "إس دي آي" بطلاً لـ "الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات"

الشارقة 24:

توجّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس السبت، فريق إس دي آي "معهد الشارقة للسياقة" بطلاً للدورة الثالثة لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على فريق شرطة الشارقة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الختامي لمنافسات الدورة التي نظمتها قناة الشارقة الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على أرضية صالة نادي الشارقة الرياضي.

وجرى خلال الحفل تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على صعيد منافسات الكِبار، والناشئين تحت سن 14 التي تقام لأول مرةّ، والجوائز الفردية على صعيد أفضل لاعب وحارس وهداف البطولة، حيث توّج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، يرافقه سعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وراشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، فريق ريتش تارغيت الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ضمن منافسات الناشئين، فيما سلّم فريق ناشئة واسط فضّة المركز الثاني، بينما كرّم فريق سبورت فور آول بالمركز الثالث بالبرونز.

وسلّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، درع الوصافة والميدالية الفضية ضمن منافسات الكبار لفريق شرطة الشارقة، الذي قدّم مستويات كبيرة خلال البطولة، كما قلّد رئيس مجلس الشارقة للإعلام فريق إنذار درع المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما كرّم كلّ من اللاعب البرازيلي ثياغو تيليس لاعب إس دي آي جائزة هداف البطولة، واللاعب حسن الحنطوبي لاعب إس دي آي جائزة أفضل حارس، فيما توّج لاعب الشرطة البرازيلي رودريغو كسافير كأفضل لاعب في البطولة.

حضر حفل التتويج كلّ من الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، وطارق علاي النقبي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة عيسى هلال الخزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة سالم عبيد الحصان رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وسعادة محمد بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، سعادة العقيد مبارك الرصاصي نائب رئيس اللجنة الرياضية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعامر الغيثي مدير الفعاليات والأنشطة الرياضية في قناة الشارقة الرياضية، وعدد من ممثلي الجهات الرياضية والحكومية في الشارقة.

أحداث مثيرة





ومع مستهل اللقاء الختامي، عبّر الفريقان عن شخصية قوية للذهاب إلى منصة التتويج، حيث أبدى كلا الطرفين عزيمة كبيرة للوصول إلى أول الأهداف، ومع الدقيقة الثانية استطاع البرازيلي ثياغو تيليس من إحراز الهدف الأول لصالح إس دي آي أشعل به اللقاء، لتتوالى بعده الهجمات على مرمى الفريقان دون نتيجة تذكر حتى الدقيقة "13" من عمر اللقاء، التي استطاع خلالها لاعب الشرطة محمد عبيد أن يستثمر ركلة حرّة أودعها شباك الحارس حسن علي، محققاً التعادل لفريقه، ومع شد وجذب، ترجم اللاعب طاهر عبيد تمريرة ساحرة لهدف لمصلحة إس دي آي في الدقيقة 15، اتبعه بتسجيل الهدف الثالث من تمريرة عقب مراوغة إبداعية من زميله ويليامز أوليفيرا، لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

ومع بداية عمر اللقاء الثاني، استمر الضغط على مرمى كلا الفريقين، دون نتيجة تذكر حتى انتصاف العمر الأصلي، لتتابع الهجمات وتسفر واحدة منها عن خطأ قاتل ارتكبه حارس الشرطة جابر محمد، نال على إثرها بطاقة حمراء ليعاني فريقه من نقص عددي عمّق من صعوبة المهمة، وليستمر إيقاع التقدم لإس دي آي حتى آخر الدقائق، ليترك البرازيلي ويليامز أوليفيرا بصمته الأخيرة محرزاً رابع الأهداف، ويسدل ستار اللقاء النهائي بفوز مستحقّ لإس دي آي على نظيره شرطة الشارقة بأربعة أهداف مقابل هدف وينتزع لقب البطولة الثالث.

سلطان بن أحمد: البطولة تعكس الحرص على الاستثمار في الطاقات البشرية

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "نؤكد في ختام الدورة الثالثة من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة القدم الصالات، على أن إمارة الشارقة باتت فضلاً عن كونها حاضنة للفنون والثقافة، واحدة من المدن التي تستثمر بأبنائها والاستفادة من طاقاتهم، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تدعونا دوماً إلى الاهتمام بالمواهب وتخصيص مناسبات تسهم في صقلها وتنميتها خدمة لحاضر ومستقبل الوطن".

وتابع رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "استطاعت البطولة التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، منذ انطلاقتها حتى الآن أن تجمع على ميدان منافساتها خيرة الشباب وألمع النجوم الذين استطاعوا وخلال أيام الحدث أن ينقلوا صورة تليق بمستوى الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، لما يتحلون به من أخلاق عالية وروح تنافسية أوصلت البطولة إلى مستويات مرموقة، ومما لاشك فيه أن الجهود الواضحة التي بذلتها مؤسسة الشارقة للإعلام وقناة الشارقة الرياضية خلقت بيئة مثالية لجموع الشباب خلال الشهر الفضيل ليعبروا عن مواهبهم ويتنافسوا بعزيمة وإصرار على تحقيق الفوز ما يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها في سبيل إثراء الواقع الرياضي في الإمارة".

راشد العوبد: البطولة باتت محط اهتمام لاعبين محليين وأجنبيين





من جانبه، قال راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية: "أسدلنا الليلة الستار على ختام مشهد كرويّ جمع فيه أكثر من 250 لاعباً محترفاً من الكبار والناشئين، و الذي استطاع من خلاله الشباب الموهوبين أن يحدد معالمه ويرسم له لوحة زاهية استثمرت الشهر الفضيل في التنافس الشريف والروح الرياضية العالية، وهذا ما يجعلنا في قناة الشارقة الرياضية نتباهى بهذه الطاقات التي استطاعت أن تحقق غايتها وتقدم مستويات كروية كبيرة جعلت من البطولة محط اهتمام كبير لهم ولجميع اللاعبين الأجانب الذين حرصوا على المشاركة وتقديم مستويات كبيرة".

وتابع العوبد: "فوز فريق (إس دي آي) الوافد الجديد للبطولة بعد تقديمه مستويات مشرفة خلال المنافسات، يعكس مدى اهتمام جميع اللاعبين ومن مختلف الأندية والفرق المحلية بالمشاركة بالدورة وتقديم خبراتهم وقدراتهم على أرضية منافساتها، ويمكننا القول إن البطولة منذ انطلاقتها حتى الآن حققت ما نتطلع إليه، حيث استطاعت أن تجمع ألمع النجوم الشبابية للتنافس على نيل لقبها، وهذا ما يجعلنا نحرص على مواصلة الجهود تلبيةً لنداء عشّاق الكرة من لاعبين وجماهير تركوا بصمتهم الكبيرة واللافتة خلال البطولة لنكون شركاء في الارتقاء بواقع الرياضة المحلية".

وتخلل الحفل الختامي تكريم الشركاء الداعمين الاستراتيجيين للبطولة، حيث كرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كلّ من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، واتحاد الامارات لكرة القدم، وشركة فام القابضة، وطواقم الحكام الناشئين والدوليين والآسيويين.