الهولندي مارسيل كايزر مدرباً لفريق الجزيرة

الشارقة 24 - محمود علي:

أكملت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، السبت، إجراءات التعاقد مع الهولندي مارسيل كايزر، ليتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول، وذلك بحضور عايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وسبق لمارسيل كايزر المولود في 15 يناير 1969، أن تولى تدريب فريق أياكس أمستردام الهولندي، كما لعب لنفس الفريق في 1987 – 1989.

ويأتي التعاقد مع كايزر امتداداً لاعتماد الجزيرة على المدرسة التدريبية الهولندية، بعد النجاحات التي حققها المدرب السابق هينك تين كات، الذي قاد الفريق خلال عامين ونصف للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودرع دوري الخليج العربي، وبلغ مع فخر أبوظبي المركز الرابع في كأس العالم للأندية.