بديلاً لمواطنه تين كات

الهولندي مارسيل كايزر مدرباً لفريق الجزيرة

  • السبت 02, يونيو 2018 في 11:17 م
  • مارسيل مع إدارة الجزيرة
    مارسيل مع إدارة الجزيرة
أعلن نادي الجزيرة، تعاقده رسمياً مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر، ليتولى قيادة الفريق الأول خلفاً لمواطنه هينك تين كات.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
أكملت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، السبت، إجراءات التعاقد مع الهولندي مارسيل كايزر، ليتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول، وذلك بحضور عايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
 
وسبق لمارسيل كايزر المولود في 15 يناير 1969، أن تولى تدريب فريق أياكس أمستردام الهولندي، كما لعب لنفس  الفريق في 1987 – 1989.
 
ويأتي التعاقد مع كايزر امتداداً لاعتماد الجزيرة على المدرسة التدريبية الهولندية، بعد النجاحات التي حققها المدرب السابق هينك تين كات، الذي قاد الفريق خلال عامين ونصف للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودرع دوري الخليج العربي، وبلغ مع فخر أبوظبي المركز الرابع في كأس العالم للأندية. 