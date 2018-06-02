اللواء الشامسي يتوج "العلوم الشرطية" ببطولة الدورة الرمضانية الـ 26

الشارقة 24:

وسط أجواء رمضانية حافلة، اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية للقيادة العامة لشرطة الشارقة في نسختها الـ 26، بنادي الضباط، والتي انطلقت في الرابع من رمضان، وشاركت فيها كافة الإدارات ومنطقة الشارقة الأمنية حيث تنافست في ست مسابقات.

وقام اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بتتويج فريق أكاديمية العلوم الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بكأس التفوق والدرع العام للبطولة.

ثم تلى ذلك تتويج الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقات كرة القدم، والرماية، وتنس الطاولة، وبلاي ستيشن، وشد الحبل، والطائرة.

وفي مسابقة الرماية بالمسدس الأهداف الثابتة على المستوى الفردي رجال، نال المساعد أول يوسف شاهين الحوسني من إدارة شرطة المنطقة الشرقية المركز الاول، كما نالت الرقيب أول عفراء محمد الشامسي من الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة المركز الأول في مسابقة الرماية مسدس الأهداف الثابتة فردي سيدات.

أما في مسابقة الرماية إسقاط الصحون بالمسدس فردي رجال فقد فاز بالمركز الاول المساعد علي راشد النقبي من فريق أكاديمية العلوم الشرطية.

وفي مسابقة إسقاط الصحون بالمسدس سيدات فردي سيدات فازت الملازم أول هنادي خليفة الكابوري بالمركز الأول.

أما على مستوى الفرق فقد فاز فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية بالمركز الأول في مسابقة الرماية مسدس الأهداف الثابتة "رجال"، كما فاز فريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في مسابقة الرماية مسدس الأهداف الثابتة "سيدات"، وفي مسابقة إسقاط الصحون بالمسدس على مستوى الفرق سيدات فقد فاز فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية بالمركز الأول.

وفي مسابقة تنس الطاولة، حصل العقيد يونس الهاجري على المركز الأول من الإدارة العامة للعمليات الشرطية، وفي مسابقة بلاي ستيشن، حصل اللاعب سلطان الزرعوني على المركز الأول من مكتب القائد.

وفي مسابقة شد الحبل، حصلت الإدارة العامة للعمليات المركزية على المركز الأول.

أما في مسابقة كرة الطائرة، فقد حاز فريق أكاديمية العلوم الشرطية على المركز الأول.

وهنأ اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الفائزين في المنافسات، وجميع العاملين الذين شاركوا في فعاليات الدورة الرمضانية، مؤكداً أن الجميع فائز في الدورة الرياضية التي اكتسبت مكانتها المرموقة في تقديم أجمل العروض الفنية بروح رياضية عالية.

وأضاف: "الجميع في هذه الدورة فائز سواء بالنسبة لمن نال شرف نيل اللقب في فعاليات الدورة، أو لمن تنافس فيها واكتسب فرصة مواجهة نخبة الرياضيين من منتسبي الجهات الشرطية والمنطقة الأمنية ومدرسة الشرطة الاتحادية في مختلف الألعاب، وخاصة الألعاب الغير تقليدية مثل كرة الطائرة والرماية وشد الحبل والبلاي ستيشن، ولاشك أن هذا التنوع زاد من حدة التنافس في البطولة، كذلك الجمهور الذي حضر طوال الفعاليات الدورة له دور كبير في إنجاح الدورة سواء مشجعاً ومتفاعلاً مع العروض الرائعة التي تميزت بها كافة الفرق المشاركة".

وأكد اللواء الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة في تقوية روابط الأخوة والتواصل بين كافة منتسبيها ودعم وتعزيز روح المحبة والألفة والانسجام بين عناصر الأسرة الشرطية الواحدة من الضباط وصف الضباط والأفراد، وسعيها لإنجاح المباريات والمنافسات الرياضية الشريفة التي تقام في شهر رمضان المبارك من كل عام، مشيراً إلى أن تنظيم الدورة الرمضانية في نسختها الـ 26 لشرطة الشارقة أصبح برنامجاً ثابتاً يتم تنفيذه خلال شهر رمضان من كل عام، والتي تشهد نجاحاً متواصلاً في دعم الرياضات الشرطية والإبقاء على شعلة الحماس والتنافس الشريف بين إدارات ووحدات شرطة الشارقة ومنطقة الشارقة الأمنية ومدرسة الشرطة الاتحادية، والاستفادة من هذا التنافس لاختيار أفضل العناصر الرياضية وإعدادها وصقلها حتى تخوض في مضمار البطولات الدولية والأولمبية والظهور بالمظهر اللائق والمشرف في كافة المحافل الرياضية.

واختتم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة حديثة قائلاً: "سنشهد في السنوات القادمة إضافات لألعاب رياضية جديدة في الدورات القادمة مثل السباحة وسباق الدراجات الهوائية بعد الانتهاء من المضمار الأوليمبي بنادي الضباط قريباً، بالإضافة إلى قاعة المناسبات الجاري تشييدها حالياً على أن يتم افتتاحها قريباً إن شاء الله، فنحن هدفنا توفير كافة الإمكانيات لإيجاد بيئة مناسبة لإسعاد كافة منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، كونهم العنصر الرئيسي الذي نعتمد عليه في النجاحات في المرحلة المقبلة، وأتمنى المزيد من النجاح والتقدم في كافة الأنشطة والفعاليات التي تخوضها القيادة العامة لشرطة الشارقة".

حضر فعاليات اليوم الختامي، العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد علي سيف النداس مدير إدارة شرطة المناطق الخارجية، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بالإنابة، والعقيد محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة الشارقة، وجمع كبير من أفراد الجمهور من مشجعي الألعاب الرياضية، المتمثلة في كرة القدم كرة الطائرة، تنس الطاولة، شد الحبل، وبلاي ستيشن.