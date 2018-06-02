المنتخب الأرجنتيني يواصل الاستعداد لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تدرب لاعبو منتخب الأرجنتين للمرة الأولى في معسكر الفريق بمدينة برشلونة الإسبانية.

وبقيادة المدرب خورخي سامباولي يواصل منتخب الأرجنتين استعداداته، على ملاعب التمارين الخاصة بنادي برشلونة، المعروفة جداً لنجم الفريق ليونيل ميسي .

وبعد الفوز على منتخب هايتي بأربعة أهداف للاشئ الأربعاء الماضي، في بيونس آيريس، اشتكى سامباولي من السفر الطويل قبل الذهاب لروسيا، حيث أكد أن منتخب الأرجنتين كان باستطاعته اللعب في برشلونة .

منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني في نهائيات 2014، سيبدأ مبارياته في النهائيات بمقابلة منتخب آيسلندا في العاصمة الروسية موسكو في 16 يونيو، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، بعدها يقابل كرواتيا ثم نيجيريا .