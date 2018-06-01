"الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" يحتفل بثلاث سنوات على تأسيسه

الشارقة 24:

أشاد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بما تحقق من نشر لرقعة الألعاب الدفاعية على مستوى إمارة الشارقة طوال السنوات الثلاث الماضية.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمه النادي في مقره بمدينة الشارقة، بحضور عبد العزيز النومان رئيس مجلس إدارة النادي، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيسه وتكريم مدربيه في رياضات التايكوندو والجودو على جهودهم.

وهنأ النومان في كلمته خلال الحفل، منتسبي النادي من إداريين ودربين ولاعبين على مرور ثلاث سنوات على تأسيس النادي وإنشائه من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد أن النادي حقق نجاحاً بنسبة 100% في زيادة أعداد الممارسين من الأبناء والبنات لكافة الرياضات ونشرها وفق مفاهيمها التربوية والرياضية بشكل صحيح.

ولفت إلى أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يتمتع بلوائح متميزة وقانون جرى صياغته ليمكن النادي من التطور في كافة رياضاته ويمنحه مساحة من التقدم والنجاح، فضلاً عن إتاحة مشاركته في كافة البطولات والتوسع في نشر رياضاته وإشرافه على مختلف الألعاب بجانب منحه الترخيص للأندية الخاصة في مجال الدفاع عن النفس.

وقال إن رؤية النادي ستتواصل في تأهيل الأبناء وعدم استغلالهم لحصد الميداليات فقط بل ليكونوا نجوماً في تلك الرياضات، وفق أخلاقياتها.

وعن اللاعب المواطن، أكد النومان أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد اللاعبين المواطنين في كافة الرياضات وصقل خاماتهم وتأهليهم.

بعدها تحدث أعضاء مجلس الإدارة من الحضور عن إنجازات النادي في الفترة الماضية والأدوار المقبلة ودور المدربين والإداريين في الفترة المقبلة.

ثم قام رئيس مجلس إدارة النادي عبد العزيز النومان، يرافقه أعضاء المجلس بتكريم المدربين، مشيداً بجهودهم ومنحهم درع النادي، كما قام المدربون بتقديم درعاً تذكارياً للنومان، وأعربوا عن تقديرهم لجهوده وجهود كافة أعضاء مجلس الإدارة.