علي سرور بطلاً لبطولة البلياردو الرمضانية بدبا الحصن

الشارقة 24:





اختتمت بطولة البلياردو الرمضانية، التي نظمها مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن تحت شعار الرياضة "قيم وحضارة"، استمرت على مدار 10 أيام.

وخلال حفل الختام، قام محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن، بتتويج الفائزين وتوزيع الشهادات على المشاركين والمتعاونين، حيث فاز بكأس البطولة اللاعب علي محمد سرور النقبي، بينما جاء في المركز الثاني اللاعب فؤاد إشتفاق، أما المركز الثالث فقد فاز به اللاعب أحمد عبد الغفار الحديدي، أما أفضل لاعب فكان من نصيب عادل عبد الرحمن فتاحي، وأفضل خلق رياضي فاز بها إبراهيم سعيد بغداد، فيما ذهبت جائزة هداف البطولة إلى علي محمد سرور.

وأشاد محمد رشود، بأهمية البطولة ونجاحها، مشيراً إلى أنها سعت إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للمجلس بإيجاد مناخ تربوي واجتماعي يتيح فرصاً للتفاعل الإيجابي بين أولياء الأمور والتربويين، بهدف تعزيز وتمتين العلاقات بين أطراف العملية التعليمية والتربوية.

ومن جهتهم، أعرب المشاركون في البطولة عن سعادتهم في المشاركة بهذه البطولة التي نجحت تنظيمياً، مشيرين إلى أنها أدت إلى بروز لاعبين على مستوى عال يُبشر بمستقبل باهر لهم في اللعبة.