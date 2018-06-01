الفيفا يعتمد اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم رسمياً

الشارقة 24 - محمود علي:

نال اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم، اعتماداً رسمياً بعد اجتماع بين مسؤولي الدول الأعضاء، وممثل الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا"، نودار أخالكاتسي في مدينة جدة السعودية الخميس.

ويضم اتحاد جنوب غرب آسيا، السعودية والإمارات والعراق والكويت والبحرين وعمان واليمن، والهند وباكستان وبنجلادش والمالديف وسريلانكا ونيبال، ويترأسه مؤقتاً عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي.

وتم الاتفاق على عقد جمعية عمومية في 12 أغسطس، لانتخاب رئيس جديد للاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، والاتفاق على نشاطات الاتحاد.

وخلال كلمته بالاجتماع، وجه عزت الشكر لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، لترحيبه بفكرة تأسيس الاتحاد، وايفاد اخالكاتسي للحضور إلى جدة.

وصرح عزت: "اتحاد جنوب غرب آسيا، سيعمل على فتح قنوات اتصال بين الاتحادين الدولي والآسيوي، لدعم برنامجه ونشاطاته".