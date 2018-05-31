نادي الحمرية الرياضي يكرم أصحاب الإنجازات

الشارقة 24:





يكرم نادي الحمرية الرياضي، الجمعة، أصحاب الإنجازات من الفرق الرياضية، في نهاية الموسم الرياضي 2017/2018م، وذلك في حفل رياضي كبير يقام بالصالة الرياضية للنادي، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي وممثلين من مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، والهيئة العامة للرياضة والأندية والجهات الحكومية والخاصة.

وأكد جمعه عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن الحفل يمثل تقدير وتكريم كافة لاعبي وموظفي النادي، والإشادة بجهودهم التي بذلوها خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي حريص من خلال فقرات الحفل على أن يثمن جهود فرق النادي وإنجازاتهم.

وأوضح الشامسي أن الحفل سيستعرض إنجازات النادي، بجانب تكريم الرعاة والشركاء وفرق النادي والفائزين في مسابقة جائزة نادي الحمرية للتميز، والفائزين في الأنشطة الثقافية، بجانب تكريم الموظفين والمتعاونين والمتطوعين وكل الجهات والأفراد الداعمين للنادي.