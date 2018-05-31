نادي الشارقة الرياضي يثمن دعم سلطان القاسمي

الشارقة 24:

قدم سالم الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم اللامحدود الذي تحظى به أندية الإمارة وقطاع الرياضة، واهتمام سموه الدائم بنادي الشارقة الرياضي، خلال استقبال أصحاب الإنجازات من الألعاب الفردية والجماعية، بقصر سموه العامر، وثمنت أسرة النادي هذا الدعم مؤكدة أنه ترك أثراً طيباً في نفوس اللاعبين وجماهير النادي.

وأشار الشامسي إلى أن الاستقبال كان بمثابة المكافأة التي تشرف بها اللاعبون، فضلاً عن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة السامية ونصائحه المتواصلة وثناءه على إنجازات اللاعبين في كافة الفرق الرياضية، الأمر الذي رفع معنويات اللاعبين والجهاز الإداري والفني، وحفزهم على مواصلة تحقيق الإنجازات.

وأكد الشامسي أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ستكون نبراساً لنا لمواصلة عطاء النادي، بعد أن نجح في صياغة منظومة رياضية ناجحة، بعد قرار سموه الحكيم ليكون نادي الشارقة في طليعة الأندية الرياضية محلياً ودولياً.