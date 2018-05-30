876 لاعباً يشاركون في "رمضانيات ناشئة الشارقة"

الشارقة 24:

انطلقت في ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، منافسات البطولات الرمضانية، للعام الرابع عشر على التوالي في مراكز ناشئة الشارقة بكل من واسط، الذيد خورفكان، دبا الحصن، وكلباء، للناشئة والشباب في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، وتُنفذ البطولات في مراكز ناشئة الشارقة بكل من واسط والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن بإجمالي 876 لاعباً.

يشارك في بطولة خورفكان 360 لاعباً يمثلون 12 فريقاً في فئة الأشبال، 8 فرق لفئة الناشئة، إضافة إلى 12 فريقاً لفئة الشباب، وأقيمت في افتتاح البطولة مباراتين جمعت الأولى بين فريق نجوم دوري المحترفين وفريق نجوم دوري الصالات، بمشاركة نخبة من نجوم كرة قدم الصالات، وانتهت بفوز فريق نجوم دوري الصالات بنتيجة 6/ 4، فيما فاز فريق شابيكوينسي على نظيره الملك بنتيجة 6/4 في مباراة قوية اتسمت بالندية والإثارة وتكافؤ الفرص إلى أن سيطر فريق شابيكوينسي على مجرياتها في النهاية.

وتضم بطولة ناشئة واسط الرمضانية 140 لاعباً يشكلون 6 فرق لفئة الناشئة، و8 فرق لفئة الشباب، واشتمل افتتاحها على مباراتين، تقابل في الأولى لفئة الناشئة فريق مانشستر يونايتد مع نظيره أسود الشارقة، وانتهت بفوز فريق مانشستر يونايتد، فيما التقى فريق الكوماندوز مع الشعب في المباراة الثانية لفئة الشباب التي انتهت بفوز فريق الكوماندوز بنتيجة 4/2.

والجدير بالذكر أن فريق ناشئة واسط قد حقق فوزاً مستحقاً على فريق سبورت فور أول بنتيجة 3/1 لفئة الناشئين تحت 14 سنة في بطولة الشارقة الرياضية التي تنظمها مؤسسة الشارقة للإعلام، كما قدم مركز ناشئة واسط مجموعة من الوجوه الشابة لتحكيم مباريات فئة الناشئين في هذه البطولة، بعد امتلاك المهارات والفنون الخاصة بكيفية التحكيم خلال المنافسات وأهمية الثبات الانفعالي في مواجهة المواقف الصعبة. وأبعاد الملعب وكيفية احتساب الضربات الحرة المباشرة وغير المباشرة وحالات الإنذار، والتي اكتسبوها من ورشة التحكيم التي نظمتها ناشئة الشارقة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك 12 فريقاً من فئتي الناشئة والشباب في بطولة الذيد الرمضانية المجتمعية التي تشهد منافسة قوية منذ بدايتها بين الفرق المنتسبة للمركز وفرق الفرجان والشعبيات، وكانت المباراة الافتتاحية قد جمعت بين فريقي الملكي وشباب المنامة، وانتهت بفوز فريق الملكي بنتيجة 4/3.

وانطلقت منافسات رمضانية ناشئة كلباء بمشاركة 140 لاعباً يمثلون 6 فرق لفئة الناشئة، و6 لفئة الشباب، وضمن مباريات فئة الناشئة اكتسح فريق وادي الحلو نظيره تايكوندو كلباء بسداسية نظيفة، وسجل فريق البراحة نتيجة قاسية على خصمه باريس 9/2 في المباراة الافتتاحية لفئة الشباب.

فيما يشارك في بطولة ناشئة دبا الحصن 14 فريقاً بواقع 8 فرق لفئة الناشئة، و6 فرق لفئة الشباب وفي ملحمة كروية رائعة تغلب فريق النواخذة على نظيره السامبا بنتيجة 4/3 في المباراة الافتتاحية لفئة الناشئة، بينما كسب فريق التانغو خصمه الملك بنتيجة 3/2 في مباراة فئة الشباب.

وتهدف ناشئة الشارقة من خلال إشرافها على هذه البطولات إلى خلق أجواء من التنافس الرياضي بين الناشئة والشباب وتشجيعهم على الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية الفردية أو الجماعية، وخاصة الساحرة المستديرة الأكثر شعبية بين الشباب، إضافة إلى غرس الأهداف التربوية والمفاهيم الرياضية الصحيحة في نفوس الشباب واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية التي تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية للناشئة والمحافظة على الصحة العامة ووقايتهم من الأمراض.