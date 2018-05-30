نادي الذيد يختتم بطولته الرمضانية للسباحة

الشارقة 24:





اختتم نادي الذيد الثقافي الرياضي، الإثنين، بطولة السباحة الرمضانية المجتمعية، بالتعاون مع نادي موظفي حكومة الشارقة، في إطار فعاليات مبادرة عام زايد.

حضر البطولة كل من سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد وراشد خميس الطنيجي عضو مجلس الإدارة بنادي الذيد مشرف الألعاب الفردية بنادي الذيد وسعود الرفيسا والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد.

وتمكن المشاركون خلال البطولة من إبراز مهاراتهم ضمن أجواء المنافسة التي اشتملت على إجراء مسابقات مختلفة ومتنوعة في السباحة الحرة والظهر وأطول نفس.

وفي الختام قام سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة وراشد الطنيجي وسعود الرفيسا بتكريم الفائزين حسب فئاتهم.