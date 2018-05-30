المهري ينضم لطاقم التحكيم الإماراتي بكأس العالم بقيادة محمد عبد الله

الشارقة 24 - محمود علي:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استدعاء الحكم الإماراتي المساعد حسن المهري، للمشاركة مع الطاقم الإماراتي بقيادة محمد عبد الله ومحمد أحمد، في تحكيم مباريات بمونديال روسيا الذي ينطلق الشهر المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد قرر في وقت سابق الاستعانة بالطاقم الثنائي الإماراتي محمد عبد الله ومحمد أحمد قبل أن يستدعي المهري.

ويغادر الطاقم الإماراتي الأحد المقبل إلى روسيا، من أجل الاستعداد للمونديال بفترة كافية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر استبعاد طاقم التحكيم السعودي بقيادة فهد المرداسي، وذلك على خلفية إيقاف الأخير من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية رشوة.

ويواصل طاقمنا التحكيمي، استعداداته على ملعب ذياب عوانة باتحاد الكرة، بشكل يومي، قبل السفر إلى روسيا.