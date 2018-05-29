الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرباً لبني ياس

الشارقة 24- محمود علي:

أعلنت شركة بني ياس لكرة القدم، تعاقدها مع المدرب الكرواتي كرونسلاف جوريتش كمدرب للفريق الأول في عقد يمتد لمدة عام.

وجاء الإعلان عن التعاقد في مؤتمر صحافي، مساء الإثنين، في إستاد النادي بالشامخة، بحضور سالم جريب الحارثي رئيس الشركة، وبحضور المدرب الكرواتي.

ورحب رئيس الشركة بالمدرب الجديد، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة مع السماوي، معرباً عن ثقته الكاملة في المدرب الطموح، والذي تم اختياره بين قائمة من المدربين المدرجة لدى اللجنة الفنية في النادي.

وسبق للمدرب الجديد، اللعب في المنتخب الكرواتي، ولديه 25 مباراة دولية، وحصل مع المنتخب على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم 1998، وساهم مع ناديه، بالحصول على لقب الدوري الكرواتي 3 مرات، وبطولة كأس كرواتيا 3 مرات، وشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين، وسبق له أن تولى تدريب المنتخب السعودي في كأس الخليج الأخيرة بدولة الكويت، ونادي النصر السعودي في الموسم الماضي.