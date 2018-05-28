نادي الذيد يختتم بطولته الرمضانية الـ 23 في الرماية

الشارقة 24:





اختتمت، أمس الأحد، بطولة الذيد للرماية الرمضانية المجتمعية الـ 23 في صالة الرماية بنادي الذيد، والتي استمرت عدة أيام، ضمن إطار الأنشطة المجتمعية الرمضانية في "عام زايد".

وتميزت البطولة بمشاركة واسعة من جميع أبناء المجتمع من الآباء المواطنين والمقيمين في رماية البندقية وضع الجلوس 10 متر ضغط هواء، وفي فئة 50 سنة حقق خليفة بن نومه المركز الأول والدكتور حمود خلف سالم المركز الثاني ومبارك سالم دلموك المركز الثالث.

أما في فئة الرامي الصغير من 6سنوات وحتى 14سنة، حقق المركز الأول محمد سالم البديوي، والمركز الثاني محمد معمر العلاف، والمركز الثالث محمد علي بن نومه، والمركز الرابع منصور راشد الزحمي، والمركز الخامس خالد محمد بن نومه.

أدار البطولة الحكام معمر عماد العلاف، وحسن محسن، وعبيد النداس وراشد مرخان.

بدوره، أعرب علي بن نومه الكتبي رئيس اللجنة المنظمة عن شكره إلى مجلس إدارة نادي الذيد ممثلة بسعادة سالم بن هويدن رئيس مجلس الإدارة لدعمها الكبير للبطولة.