بطولة "أولياء أمور دبا الحصن" للبلياردو تشهد تأهل 8 لدور الثمانية

جانب من البطولة في دبا الحصن

الشارقة 24:

ضمن منافسات بطولة البلياردو الرمضانية التي ينظمها مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن تحت شعار "الرياضة قيم وحضارة"، والتي ترعاها غرفة تجارة وصناعة الشارقة والتنمية الاقتصادية، تأهل 8 لاعبين وهم علي محمد سرور، عادل فتاحي، أحمد عبد الغفّار الحديدي، حسن رزق، عبيد سعيد خنبول، فؤاد استفاق، حميد عبيد الحمودي وعبد الحكيم حمزة.

بدوره، قال أحمد راشد الهنداسي مدير البطولة: "اختتم الدور الأول للبطولة بنجاح وسط إقبال جماهير جيد ومنافسة قوية من اللاعبين"، وأضاف: "الدور الثاني سيقام بنظام دوري بخروج المغلوب".

من جهته، أعرب اللاعب علي محمد سرور عن سعادته بالمشاركة في البطولة وأشاد بتنظيم مجلس أولياء دبا الحصن الجيد للبطولة.

وأكد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، أهمية البطولة ونجاحها الكبير في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للمجلس بإيجاد مناخ تربوي واجتماعي يتيح فرصاً للتفاعل الإيجابي بين أولياء الأمور والتربويين، بهدف تعزيز وتمتين العلاقات بين أطراف العملية التعليمية والتربوية.