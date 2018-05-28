نادي مليحة الرياضي يفتتح بطولة عام زايد الرمضانية الثامنة

الشارقة 24:





افتتح نادي مليحة الثقافي الرياضي بطولة عام زايد الرمضانية الثامنة والتي دأب النادي على تنظيمها سنوياً خلال أيام الشهر الفضيل، وذلك ضمن حفل رياضي كبير حضره عدد من الرموز الرياضية بالدولة، وأقيم بالملعب الرئيسي للنادي، بحضور جماهيري كبير ورياضي بارز تقدمهم ماجد ناصر حارس منتخبنا الوطني.

بدأت مراسم الافتتاح بترحيب مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، بالحضور، بجانب شكره لمشرف التنظيم عبد الله القايدي عضو مجلس الإدارة ورئيس الإدارة الرياضية، مؤكداً أن البطولة تعد واحدة من البطولات الرياضية التي لها أهميتها في خارطة الأحداث لنادي مليحة، نظراً لأهميتها وخاصةً أنها تحمل أغلى الأسماء وهو اسم مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

ثم تواصلت فقرات الحفل وتضمنت فقرات رياضية متميزة بمشاركة لاعبي النادي اللذين قاموا بتشكيل لوحة تحمل علم دولة الإمارات أثناء السلام الوطني، ثم ألقى خليفة حميد بن تميم الكتبي أمين السر العام للنادي كلمة رحب فيها بالحضور، وأشار إلى قوة البطولة من حيث اكتمال عناصر النجاح والتميز.

تضمن برنامج الحفل طابور عرض للفرق المشاركة البالغ عددها 12 فريقاً وتشكيل لوحة فنية رائعة لشعار عام زايد.

كما أقيم على هامش افتتاح البطولة عرضاً تعريفياً لرياضة القوس والسهم قام به لاعبو النادي مما نال إعجاب الحضور.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم ضيف البطولة الحارس ماجد ناصر حارس منتخبنا الوطني، لتبدأ المنافسات وتنطلق بين 3 فرق.

حضر حفل الافتتاح سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الزيد عضو اتحاد الإمارات للرماية، وأعضاء مجالس البلدية للمنطقة الوسطى وأعضاء مجلس إدارة النادي.