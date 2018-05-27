بمشاركة 12 فريقاً

نادي الحمرية يفتتح بطولته الرمضانية لكرة القدم

  • الأحد 27, مايو 2018 في 8:55 م
  • لقطة تذكارية على هامش افتتاح البطولة
    لقطة تذكارية على هامش افتتاح البطولة
انطلقت مساء السبت، بطولة كرة القدم الرمضانية لنادي الحمرية الرياضي، بمشاركة 12 فريقاً.
الشارقة 24:
 
في مبادرة تعد وفاء لأحد رموزه، وتقديراً لعطائه الكبير خلال العقود الماضية، افتتح نادي الحمرية الرياضي، مساء السبت، بطولة كرة القدم الرمضانية، باسم المغفور له ثاني بين عبيد الشامسي، بمشاركة 12 فريقاً.
 
حضر افتتاح البطولة، التي تستمر لنهاية الشهر الفضيل، المستشار سلطان علي بن بطي المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وجمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، وعدد من المسؤولين.
 
وتم تكريم نجوم منتخب الإمارات، ثم أقيمت مباراة ودية بين كوكبة من نجوم المنتخب الإماراتي من الجيل السابق والحالي وفريق نادي الحمرية، والتي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح الفريق الأول.
 
وأشاد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برؤية نادي الحمرية، وحسن تنظيم البطولة، بينما أكد مدير بلدية الحمرية، أهمية دور البلدية في إنجاح البطولة.