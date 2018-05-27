اختتام الدورة الرمضانية العاشرة لنادي الشارقة الرياضي للمرأة

الشارقة 24 – وام:





توج فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب بطولة كرة السلة التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية العاشرة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

جاءت فعاليات الدورة بتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تحت شعار "للرياضة معانيها في رمضان نحييها"، بمشاركة 500 لاعبة مثلن 23 نادياً محلياً، إلى جانب مشاركات مؤسسات من القطاع الخاص من إمارات الدولة.

حضر الحفل الختامي للدورة عيسى علي هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومروان أحمد الصوالح رئيس اتحاد الإمارات للرياضية المدرسية، وندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وفاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول منافسات المبارزة، فئة الاي بيه، وجاء في المركز الثاني نادي شباب الأهلي دبي وأحرز المركز الثالث نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالاشتراك مع أكاديمية ام ك، فيما جاءت نتائج الفلوريه عن فوز نادي بني ياس بالمركز الأول، يليه نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الثاني، ثم نادي شباب الأهلي دبي في المركز الثالث، ونادي الوحدة أبوظبي المركز الثالث مكرر.