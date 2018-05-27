146 فارساً وفارسة يشاركون في بطولة قفز الحواجز بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

شارك 146 فارساً وفارسة في بطولة مجلس الشارقة الرياضي الرمضانية لقفز الحواجز، التي نظمها في نادي الشارقة للفروسية والسباق، مساء السبت.

مثل الفرسان مدرسة التدريب في نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي دبي للفروسية، ونادي عجمان للفروسية، واسطبلات الصافنات، ونادي مندرة للفروسية، ونادي جبل علي للفروسية، ونادي الأبريز، واسطبلات العلي، وخصص الشوط الأول للمبتدئين وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 70 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 38 فارساً، وأنهى منهم المسار من دون أخطاء 24 فارساً، فيما جاء الشوط الثاني مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 90 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 36 فارساً أنهى منهم 18 فارساً المسار من دون أخطاء.

أما الشوط الثالث فهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 44 فارساً أنهى منهم 20 فارساً المسار من دون أخطاء.

واختتمت البطولة بالشوط الرابع، وهو شوط من جولة واحدة ضد الزمن يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وبأسرع زمن بحواجز يصل ارتفاعها حتى 120 سم.

ونال المركزين الأول والثاني الفارس محمد فادي الزبيبي من نادي مندرة للفروسية على جواديه "تولانا" و"بوفي"، فيما كان المركزان الثالث والرابع للفارس مايا سميث من اسطبلات دو جامبينغ على جواديها "كانتيكو" و "ألفيس" بزمن، بينما ذهب المركزان الخامس والسادس للفارس محمد أشرف عبد الله من نادي الشارقة للفروسية والسباق على جواديه "كورتاجي" "جاميليون".

وتوج الشيخ خالد فيصل القاسمي ومحمد شافي الرميثي من نادي تراث الإمارات، وأشرف جابر الليثي المدير التنفيذي لنادي الشارقة للفروسية والسباق الفرسان أصحاب المراكز الأولى في أشواط البطولة.