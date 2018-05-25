"تنفيذي الشارقة الرياضي" يطلع على الخطط التسويقية للموسم المقبل

الشارقة 24:

اطلع المكتب التنفيذي لمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، خلال الاجتماع الذي عقد بمقره مساء الخميس، على الخطة الاستراتيجية التسويقية لشركة نادي الشارقة للاستثمار "استثمار"، التابعة للنادي، للوقوف على جميع المشروعات والمبادرات التسويقية المزمع تنفيذها بما يتوافق مع الأهداف المنشودة خلال الموسم الرياضي المقبل 2018-2019، وبارك الخطة المقدمة.

ترأس الاجتماع محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وحضره أعضاء المكتب، عبيد الشامسي وناصر بن عفصان، وعبد الله العجلة، وإبراهيم الجروان، ومن الألعاب الفردية المهندس سليمان الهاجري، ومن الألعاب الجماعية محمد الحصان وعبد الله القايدي من شركة الاستثمار .