مواجهات نارية ضمن ربع نهائي "الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات"

الشارقة 24:

كشف ختام المرحلة الأولى من منافسات بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، عن هوية آخر الفرق المتأهلة لمنافسات الدور ربع النهائي التي تنطلق الأحد المقبل، حيث سيواجه شرطة الشارقة فريق كواترو، ويلاقي النجوم فريق إنذار، ضمن منافسات البطولة الرمضانية التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية، للعام الثالث على التوالي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، ويستضيفها نادي الشارقة الرياضي "المغطاة" حتى الأول من يوليو القادم.

آخر المواجهات

وفي أمسية امتازت بالحماس والندية، استطاع فريق الوطنية أن يتغلب على كواترو بنتيجة هدفين مقابل هدف، دون أن يشفع له بأن يتأهل لدور الثمانية، فيما أحرز النجوم خماسية في مرمى البحري ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، رفقة شرطة الشارقة، الذي سار واثق الخطوة بالعلامة الكاملة، ملكاً نحو دور الكِبار جنباً إلى جنب مع فريق إنذار الذي خسر اللقاء أمامه بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما لم يحالف الحظ الصقور الذي فاز على الأمل بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليخوضا آخر لقاءات الدور الأول مع الخروج بمشاركة مشرّفة.

كواترو إلى ربع النهائي بعد خسارة لقاء صعب

وفي مستهل أولى لقاءات الأمسية التي جمعت فريقي كواترو والوطنية، بادر كواترو بافتتاح التسجيل عن طريق لاعبه راميريز في الدقيقة الثانية، ليعادل بعدها لاعب الوطنية أحمد خليل النتيجة بعد شوط مليء بالحماس والندية من كلا الجانبين، لينتهي الشوط الأول الذي حفل بالهجمات بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي شوط المباراة الثاني، تصاعدت وتيرة الأحداث واستطاع الوطنية أن يضاعف النتيجة لمصلحته عن طريق لاعبه أحمد عبد الله في الدقيقة الثامنة، مشعلاً اللقاء بهذا الهدف ليستميت كواترو في البحث عن التعادل أو الفوز كونه يمتلك في رصيده 4 نقاط، لكن الحظ والنقاط عاندا الوطنية، ليتأهل كواترو إلى الدور ربع النهائي بالرغم من الخسارة.

شرطة الشارقة ينهي لقاء إنذار لمصلحته

وامتاز اللقاء الثالث الذي جمع فريق شرطة الشارقة المرشح القوي لنيل لقب البطولة، وفريق إنذار الذي يمتلك 4 نقاط في جعبته، بكونه صراعاً كروياً اسفرت دقائقه الأولى عن هجمات متتالية، لتسجّل السادسة إحراز الهدف الأول لمصلحة شرطة الشارقة وقع عليه اللاعب محمد عبيد، لتتواصل بعده وتيرة التنافس حتى الدقيقة 12 ليعادل اللاعب أليكس جومس النتيجة بإحرازه الهدف الأول لمصلحة إنذار، وبيسارية صاروخية عاد اللاعب عبيد ليسجل الهدف الثاني لمصلحة الشرطة، في آخر الدقائق لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الشرطة بنتيجة هدفين لهدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، شهد اللقاء منافسة قوية حيث استمرت الهجمات على مرمى إنذار لتسفر عرضية عن تسجيل الهدف الثالث للشرطة، وقّع عليه اللاعب رودريغو كاسفير في الدقيقة السادسة، ليضاعف الشرطة من رصيد أهدافه عن طريق اللاعب سيف راشد في الدقيقة 12 مضيفاً رابع الأهداف، تبعه زميله صبري جميل محرزاً الهدف الخامس، لينتهي اللقاء بفوز شرطة الشارقة، ويتصدّر المجموعة الثالثة بتسعة نقاط كاملة.

واستضافت البطولة في يومها السابع سعادة العميد خليفة المري، رئيس اللجنة الرياضية في شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، امين عام مجلس الشارقة الرياضي، والكاتب والناقد الرياضي مبارك الرصاصي، وسامي الهامور، المنسق العام لشؤون الجماهير في اتحاد الامارات لكرة القدم.

وصرحد العميد المري:" تلبّي بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، شغف وتطلعات المواهب الكروية على صعيد هذه اللعبة، حيث باتت واحدة من أبرز الأحداث الرياضية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك سنوياً كلّ عام، بما يثري الواقع الرياضي في إمارة الشارقة ودولة الامارات العربية المتحدة".

ومن جانبه صرح عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي": "تشهد البطولة وفي عامها الثالث على التوالي مستويات رياضية مرموقة من جميع الفرق المشاركة، وهذا يدل على شعبية هذه الرياضة بين الأوساط الجماهيرية التي لمست حرصها على التواجد ومؤازرة فرقها التي تخوض سابع أيام المنافسات".

وأكد سامي الهامور، المنسق العام لشؤون الجماهير في اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن البطولة تواصل وفي عامها الثالث مسيرة التألق، حيث أحرص منذ انطلاق أولى دوراتها على الحضور ومتابعة منافساتها، ومما لا شك فيه أن ما نشهده اليوم من مستويات فنية وتنظيمية عالية يحسب لمؤسسة الشارقة للإعلام ولقناة الشارقة الرياضية التي تخصص وبشكل متواصل مواكبة إعلامية تسهم في تقديم البطولة لجميع الشرائح المجتمعية ليتسنى لجميع عشاق اللعبة أن يتابع وكأنه في أرض الملعب.

ويشهد الجمعة منافسات فرق الناشئة، حيث يواجه كلّ من ناشئة واسط فريق سبورت فور آول، بينما يلاقي ريتش تارغيت فريق البركان، وتدخل الفرق المشاركة السبت فترة الاستراحة الأولى في البطولة، على أن تستأنف المنافسات الأحد بانطلاقة قوية يخوضها المتأهلون لدور ربع النهائي.