12 لاعباً ولاعبة يشاركون في "آسياد" جاكرتا

الشارقة 24- وام

اختار اتحاد الإمارات لألعاب القوى 12 لاعباً ولاعبة لتمثيل الدولة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 18 التي تقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال الفترة من 18 أغسطس حتى الثاني من شهر سبتمبر المقبلين.

ورسمت اللجنة الفنية خارطة طريق تشمل فترات الإعداد والتي تتضمن عدة لقاءات خلال المعسكرات الخارجية التي يعتزم الاتحاد إقامتها للاعبين كل على حدة وفق متطلبات المسابقة التي يشارك فيها .

وأكد المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ضرورة إعداد المنتخب بصورة جيدة لتحقيق نتائج إيجابية تترجم الاهتمام الذي توليه الدولة للرياضة عامة ولأم الألعاب خاصة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعلق آمالاً عريضة على لاعبيه المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية التظاهرة الأكبر في القارة والتي يشارك فيها نحو 10 آلاف رياضي ورياضية.

من جانب آخر، يشارك المنتخب في "بطولة اتحاد غرب آسيا" المزمع إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من الخامس وحتى التاسع من شهر يوليو المقبل، كبروفة أخيرة وحقيقية قبيل الآسياد .

وفي إطار التعاون القائم بين الاتحاد والأندية، سيخاطب الاتحاد بعض الأندية للاستعانة بعدد من المدربين العاملين بها للتعاون خلال هاتين المشاركتين، للإشراف على اللاعبين كما سيقوم الاتحاد بإيفاد الأمين العام للاتحاد لتفقد مقر إقامة المعسكرات.