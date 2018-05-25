"بطولة كلباء لسباعيات كرة القدم".. ملتقى رمضاني لرعاية المواهب

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن سلسلة تحقيقات "رمضان الشارقة 2 من الشرقية"، يواصل "الشارقة 24" جولاته الميدانية لرصد مظاهر الشهر الفضيل في مدينة كلباء.

حدث سنوي ينتظره عشاق كرة القدم من أبناء المدينة بشغف.. "بطولة كلباء الرمضانية"، ملتقى متجدد يجمع قطاعاً كبيراً من أهالي كلباء لا سيما الشباب لاستثمار أوقاتهم في منافساتها الهادفة.

منافسات النسخة الثالثة للبطولة التي تقام في ملعب الدوري، برعاية وحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، انطلقت قبل يومين وسط حضور كبير.

يقول عبد الرحمن إبراهيم الدرمكي نائب رئيس اللجنة المنظمة، إن البطولة في نسختها الحالية شهدت ارتفاعاً في كم المشاركات عن الدورة السابقة، بواقع 12 فريقاً مقسمين على 3 مجموعات، وإجمالي 180 مشاركاً بين لاعب ومدرب.

انطلاقة البطولة تمثلت في مباراة استعراضية بين فريقي أصدقاء اللاعب محمد فوزي، وفريق أصدقاء اللاعب يوسف البيرق، وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة مثيرة شهدها سعادة محمد الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وسعادة جاسم بوصيم مدير الديوان الأميري بكلباء، وحشد من المسؤولين والأهالي.

ويشير الدرمكي إلى أن البطولة باتت بمثابة ملتقى رمضان سنوي يجمع الشباب في هذه الأيام المباركة لاستثمار أوقاتهم بعد فراغهم من صلواتهم، لافتاً إلى غايتها الماثلة في احتضان ورعاية المواهب الشابة وإتاحة الفرصة لهم، لإبراز المواهب في مناخ تنافسي عماده الأخلاق والروح الرياضية.

تضمن حفل افتتاح البطولة، تكريم فريق أكاديمية الأساطير الكروية بكلباء، الحاصل على لقب منافسات أكاديميات الإمارات في بطولة الشيخ حميد بن عبد العزيز النعيمي.