الموسم الجديد لدوري الخليج العربي ينطلق 30 أغسطس

الشارقة 24:

اعتمدت لجنة دوري المحترفين، برنامج مسابقات الموسم الجديد 2018-2019، والذي يشمل مباريات الدور الأول لمسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، إضافة إلى مسابقة كأس الخليج العربي وأجندة الموسم الرياضي 2018-2019.

وطبقاً للبرمجة الصادرة، تنطلق بطولة دوري الخليج العربي في الثلاثين من أغسطس 2018، وتجرى مباريات الجولة الأولى على مدار يومين، حيث يفتتح فريقا النصر وعجمان البطولة الخميس في 5:55 مساءً، وتجري بعدها بخمس دقائق مباراة الظفرة والشارقة بستاد حمدان بن زايد، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الوصل ودبا في 8:30 مساءً بستاد نادي الوصل بزعبيل.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي يوم الجمعة 31 أغسطس، بأربع مواجهات، حيث يستضيف الفجيرة بني ياس في 5:50، ويلتقي في نفس التوقيت الإمارات والعين بستاد نادي الإمارات برأس الخيمة، وفي 8:30 مساءً يستقبل الوحدة اتحاد كلباء بستاد آل نهيان، ويستضيف ستاد نادي شباب الأهلي دبي بالعوير مباراة الأسبوع التي تجمع شباب الأهلي صاحب الأرض بضيفه الجزيرة في أقوى مواجهات الجولة الاولى.

وتبدأ المرحلة الأولى لكأس الخليج العربي في 4 سبتمبر، حيث تلعب مبارتا الوصل واتحاد كلباء بستاد نادي الوصل، وعجمان وبني ياس بستاد راشد بن سعيد في يوم الثلاثاء 4 سبتمبر في الساعة 5:50، ويواجه شباب الأهلي الوحدة 8:30 مساءً بستاد نادي شباب الأهلي دبي بالعوير، ويشهد الأربعاء 5 سبتمبر ثلاث مباريات، النصر والإمارات 5:50، الجزيرة والفجيرة 5:55 بستاد محمد بن زايد، والشارقة والعين 8:30 بستاد خالد بن محمد.