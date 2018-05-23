شرطة الشارقة إلى دور الـ 8 وكواترو والبحري بانتظار آخر فرصة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تتابعت منافسات دورة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية، للعام الثالث على التوالي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ويستضيفها نادي الشارقة الرياضي، حتى الأول من يوليو القادم، في يومها الخامس، مشعلة مسيرة التحدي بين فرق المجموعات التي باتت تتلمس طريقها لدور الثمانية.

وجمعت المواجهات مساء الثلاثاء، فرق المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث أحرز فريق كواترو فوزاً مستحقاً على نظيره النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما استطاع "البحري"، أن يحصد 3 نقاط ثمينة على حساب "الوطنية"، بعد فوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما خيّم التعادل بواقع ٣-٣ على لقاء "إنذار" و"الأمل"، بما يخلط أوراق المجموعة الثالثة، أما المرشّح القوي لنيل اللقب "شرطة الشارقة"، فقال كلمته بالفوز على الصقور بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف.

كواترو يمهد الطريق بالفوز نحو دور الثمانية

جمعت أولى لقاءات الأمسية كلاً من فريقي كواترو والنجوم، حيث استهل كواترو التسجيل لمصلحته، في أولى دقائق الشوط عن طريق لاعبه الفرنسي راميريز، وتوالت بعدها الهجمات لكن دون نتيجة تذكر لينتهي الشوط على هذه النتيجة، وفي مستهل النصف الثاني من اللقاء، استطاع اللاعب عبد الصمد محمد، أن يسجل ثاني الأهداف لمصلحة كواترو، ليقلص بعده اللاعب عبد الله الخمري النتيجة للنجوم في الدقيقة الثامنة، مسجلاً الهدف الأول لفريقه، وبعد جملة كروية عاد اللاعب راميريز ليزور مرمى محمد الجسمي مسجلاً الهدف الثالث لمصلحة كواترو لينتهي اللقاء بنتيجة 3-1.

هلال الجابري يهدي "البحري" ثلاثة نقاط ثمينة

واستمرت مواجهات المجموعة الرابعة في التصاعد، حيث خاض كلّ من البحري والوطنية صراع الوجود في المنافسات ليؤكد فريق البحري في الدقيقة الثامنة، على سعيه للوصول بهدف عن طريق اللاعب هلال الجابري، ولتتوالى الهجمات حتى نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني انهالت الهجمات على مرمى الخصمين في لقاء قوي، أسفرت دقيقته التاسعة عن تسجيل هدف التعادل لمصلحة الوطنية، عن طريق عمر كرمستجي، ومع مرور بعض الوقت استطاع اللاعب هلال الجابري أن يحرز الفوز لفريقه، عبر هدف ثانٍ وقّع عليه في شباك علي درويش لينهي اللقاء بنتيجة 2-1.

"إنذار" و"الأمل".. صراع التأهل في لقاء شهد 6 بطاقات صفراء

ضمن مواجهة حملت عنوان "لا نتيجة إلا الفوز"، استطاع الأمل خالي الوفاض والذي يبحث عن فرصة للبقاء في المنافسات، أن يبادر بالتسجيل خلال الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه سلطان الزعابي، لكن إنذار كانت له كلمة أخرى عن طريق لاعبيه ألكيس ليما جومس وخوان جوزيه كماتشو، حيث سجّلا هدفين متتاليين خلال الدقيقة 11 لينتهي الشوط الأول بتقدم إنذار بهدفين مقابل هدف.

وفي دقائق الشوط الثاني الأولى، استطاع اللاعبان حميد أحمد الزعابي وسعيد بالحاي، تسجيل هدفين لمصلحة فريقهما الأمل رافعين النتيجة إلى ثلاثة مقابل هدفين، لتتوالى الهجمات على مرمى الأمل وتسفر عن هدف أمضى عليه اللاعب كاماتشو في الدقيقة العاشرة، ليعادل النتيجة لمصلحة فريقه إنذار، ولينتهي اللقاء الذي سجّلت فيه 6 بطاقات صفراء تقاسمها الفريقان بالتعادل، ما يضع إنذار في مركز الوصافة، بأربعة نقاط ويبقى الأمل بانتظار آخر الفرص.

شرطة الشارقة ينهي مشوار الصقور ويمضي بثبات نحو الـ 8





وفي ختام الأمسية الكروية، بات واضحاً أن فريق شرطة الشارقة يمضي بقوة نحو تأكيد حضوره كمرشّح قوي لنيل اللقب، حيث استهل اللقاء الذي جمعه مع الصقور، بافتتاح التسجيل عن طريق لاعبه صبري جميل في الدقيقة السادسة، تبعه زميله رودريغو كسافير ليضاعف النتيجة لفريق الشرطة، ثم أضاف اللاعب الكويتي عبد الرحمن طلال ثالث أهداف الشرطة، ليستمر الضغط على مرمى الصقور مسفراً عن هدف رابع حمل بصمات اللاعب كاسفير.

وبعد بداية الشوط الثاني، وصل اللاعب ماجد سرور للمرّة الخامسة لمرمى سعيد الحوسني، رافعاً النتيجة للشرطة، تبعه زميله عبد الرحمن طلال ليوقع على الهدف السادس، ومع استمرار الضغط استطاع اللاعب خالد السقطري تسجيل هدف أول لمصلحة الصقور لينتهي اللقاء بفوز شرطة الشارقة بسداسية مقابل هدف، ويصعد بهذه النتيجة إلى دور الثمانية بينما ودّع الصقور البطولة.

حضور جماهيري لافت

ومنح الحضور الجماهيري الذي واكب مجريات المنافسات لليوم الخامس على التوالي، جميع الفرق المشاركة حماساً كبيراً وتشجيعاً لافتاً، حيث توافد أفراد الجمهور الحريص على مؤازرة الفرق إلى مدرجات الصالة المغطاة، معبرين عن شغفهم ومظهرين حماساً كبيراً وتشجيعاً أعطى المنافسات بعداً آخر أسهم في إشعال وتيرة اللقاءات.

ويشهد الخميس صراعاً كروياً يجمع فريق الوطنية الذي يواجه كواترو، ويلاقي البحري فريق النجوم، بينما يواجه إنذار فريق شرطة الشارقة، وفريق الأمل يلاقي نظيره الصقور، ضمن منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة، فيما تخوض فرق الناشئة منافسات الجمعة، حيث يجمع اللقاء الأول ناشئة واسط، وسبورت فور آول، بينما يلاقي ريتش تاريغت نظيره البركان.