"الشارقة لرياضات الدفاع" ينظم أمسية رياضية مميزة للاعبي التايكواندو

الشارقة 24:





نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الإثنين، في مقره بمدينة الشارقة احتفالية رياضية وأمسية مميزة، حيث قام عبد الله حاتم عضو مجلس الإدارة والمشرف على رياضة التايكواندو بتكريم المرقين في أحزمة تايكوندو.

وقد نجح 53 لاعباً ولاعبه في تخطي اختبارات التايكوندو والحصول على الأحزمة الأعلى، حيث نال 32 لاعباً ولاعبة ترقيتهم للحزام الأصفر و10 لاعبين تم ترقيتهم للحزام الأخضر و11 لاعباً ولاعبة تم ترقيتهم للحزام الأزرق.

واحتفلت أسرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأولياء أمور اللاعبين بتسليم أحزمة الترقي لجميع لاعبي ولاعبات رياضة التايكوندو.