"أولياء أمور دبا الحصن" ينظم البطولة الرمضانية الأولى للبلياردو

الشارقة 24:





انطلقت، الثلاثاء، البطولة الرمضانية الأولى للبلياردو التي ينظمها مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن، تحت شعار "الرياضة قيم وحضارة".

وتأتي البطولة الرياضية الرمضانية في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للمجلس بإيجاد مناخ تربوي واجتماعي يتيح فرصاً للتفاعل الإيجابي بين أولياء الأمور والتربويين، بهدف تعزيز وتمتين العلاقات بين أطراف العملية التعليمية والتربوية.

بدأت أحداث البطولة بضربة البداية من قبل أحمد سلطان سليمان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وبحضور محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، ومحمد سيف الأقرح نائب رئيس المجلس، وأحمد راشد الهنداسي مدير البطولة، وعبد الله محمد الريامي رئيس اللجنة الإدارية.

وقال أحمد راشد الهنداسي مدير البطولة تأتي هذه البطولة لترسيخ التواصل بين المجلس وأولياء الأمور، وأضاف أن هذه البطولة تحظى برعاية من غرفة تجارة وصناعة الشارقة كراعي رئيسي للبطولة وبمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة فرع دبا الحصن والسفير لموزين.