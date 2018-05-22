نهائيات مبكرة في رابع أيام "الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أسفرت بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، في رابع أيامها عن نزالات كروية كبيرة، حيث حصد فريق لاماجيكا ثلاثة نقاط ثمينة، على حساب الفرسان بعد فوزه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما ذهب فريق "إس دي آي"، بثقة نحو دور الثمانية بفوزه على حامل اللقب الإمبراطور، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، فيما أخفق فريق سبورت فور آول، من تحقيق الفوز على نظيره البيان، الذي أنهى اللقاء لمصلحته بخماسية نظيفة بلا ردّ، وفي آخر اللقاءات حقق فريق ليدر سبورت فوزاً كبيراً على نظيره ليناسي، بنتيجة عشرة أهداف مقابل لا شيء.

خليفة علي يقود فريقه لاماجيكا نحو الفوز

في أول لقاءات الأمسية، دخل فريقا لاماجيكا والفرسان بعزيمة قوية نحو الذهاب بعيداً في دور المجموعات، حيث أبدى الطرفان حماساً كبيراً لانتزاع نقاط المباراة، ليؤكد لاعب السحرة لاماجيكا خلفان حسن في الدقيقة الخامسة على نية فريقه بإحرازه الهدف الأول لفريقه، ومع توالي الاحداث استطاع اللاعب حمد إبراهيم من أن يعادل النتيجة لمصلحة فريقه الفرسان، ليتواصل النزال الكروي حتى نهاية الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لمثيله.

ومع بدايات الشوط الثاني، استمر الضغط على مرمى الفرسان حتى الدقيق السابعة، ليحرز اللاعب يحيى سيد هدف التقدم لفريقه لاماجيكا بمهارة كروية، غافل فيها حارس المرمى حسن رمضان، ليرتفع نسق اللعب حتى الدقيقة 11، ليعادل اللاعب حمد حوكل النتيجة لصالح فريقه الفرسان بتسديدة داخل شباك الحارس حمود إبراهيم، ليخطف بعدها اللاعب خليفة علي هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، محققاً الفوز لفريقه السحرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الإمبراطور حامل اللقب يتعثر برباعية أمام "إس دي آي"

وفي لقاء من العيار الثقيل، جمع كلّ من حامل اللقب الإمبراطور ونظيره "إس دي آي"، أسفرت دقائق المباراة الأولى عن تسجيل الهدف الأول لفريق "إس دي آي"، عن طريق اللاعب الأذري ثينك تيليس ليضيف بعده زميله طاهر عبيد في الدقيقة الخامسة هدف التقدم، ويبقي اللقاء على هذه النتيجة حتى نهاية الشوط.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حافظ فريق "إس دي آي" على وتيرة التقدم، إلا أن اللاعب محمد بولادي كان له رأي آخر، حيث أحرز الهدف الأول لفريقه الإمبراطور، ومع استمرار المواجهة استطاع اللاعب الأذري تيليس أن يحرز الهدف الثالث لفريقه والثاني له، لكن اللاعب الصربي ماركو بيرغ باغت حارس المرمى بهدف ثانٍ سريع قلّص من خلاله الفارق لمصلحة فريقه الإمبراطور، ليشتعل اللقاء بندية، فيما وصفه المتابعون بأنه نهائي مبكر للفريقين.

ومع تقدم الدقائق، توالت الهجمات على مرمى الحارس عبد العزيز الشامسي، لتسفر هجمة عن إحراز الهدف الرابع لـ "إس دي آي"، حمل توقيع اللاعب الأذري صاحب أعلى نتيجة تسجيل في المباراة، مهدياً من خلاله الفوز لفريقه بثلاث نقاط ثمينة على حساب حامل اللقب.

البيان يحقق فوزاً مستحقاً على سبورت فور آول بخماسية

وامتاز ثالث لقاءات الأمسية بمنافسة قوية جمعت فريق البيان وسبورت فور آول، حيث استهل البيان في الدقيقة الرابعة التسجيل عن طريق لاعبه أحمد السويدي، ليقود المباراة إلى وتيرة تنافسية عالية استمر عليه إيقاع الشوط الأول، لينتهي الشوط دون تغيير بتقدم البيان بهدف بلا ردّ، بعد جولة كروية شهدت هجمات كبيرة من كلا الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، أظهر البيان رغبة كبيرة بالظفر بالمباراة ليؤكد على ذلك لاعبه منصور الحديدي، الذي وقّع على هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، ولم يتأخر زميله الإسباني ليمان لاكور في مضاعفة النتيجة، مضيفاً الهدف الثالث وسط صيحات الجمهور التي حضرت لمؤازرته، ليسجل بعدها اللاعب البرتغالي مورير فييرا هدفاً جميلاً رافعاً رصيد البيان إلى أربعة أهداف نظيفة دون ردّ.

ومع مرور الوقت واشتداد الضغط على الحارس محمد السالمي، أسفرت هجمة واعدة لفريق البيان عن عرقلة اللاعب سلطان أحمد لمهاجم البيان أحمد السويدي الذي انفرد بالمرمى لينال على أثرها أول بطاقة حمراء في البطولة، ليردّ في آخر الثواني السويدي ويحرز الهدف الخامس لفريقه ويسدل الستار بالفوز بخماسية نظيفة.

ليدر سبورت يقسو على ليناسي بعشرة أهداف

وشهدت آخر اللقاءات قسوة كروية، حيث استطاع ليدر سبورت أن يدّك شباك ليناسي بعشرة أهداف مقابل لاشي، حيث افتتح اللاعب المغربي سفيان المسرار مهرجان الأهداف عبر تسجيله للهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط، اتبعه زميله سعود آل علي بالهدف الثاني في الدقيقة 12، ليضاعف النتيجة لفريقه حتى آخر الدقائق ليعود المسرار مرّة أخرى، ويزور شباك الحارس حمدان آل علي مسجلاً الهدف الثالث لفريقه والثاني له، لتنتهي مجريات الشوط بالتقدم لمصلحة ليدر سبورت دون ردّ من ليناسي.

وفي مستهل الشوط الثاني، ضاعف ليناسي من هجماته على مرمى الخصم، لكن حارس مرمى ليدر سبورت علي عبد الرحمن كان بالمرصاد لهجمات عديدة، دون أن تثمر عن تسجيل، ليواصل لاعبو ليدر سطوتهم على المباراة بتسجيل اللاعب سعود علي الهدفين الرابع والخامس لفريقه، رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف، ليواصل المغربي سفيان المسرار تألقه في الدقيقة الخامسة، ويترجم تمريرة ساحرة إلى شباك الحارس آل علي، مسجلاً الهدف السادس لفريقه والشخصي الثالث له.

ومع مرور الوقت، صعّب لاعبو الليدر من مهمة الخصم عبر اللاعب محمد صالح الذي عمق من جراحات ليناسي بتسجيله الهدف السابع، ليضيف بعده زميله هشام المنتصر الهدف الثامن في الدقيقة العاشرة، ثم سجل اللاعب محمد صالح الهدف التاسع والثاني له شخصياً، ليوقع في آخر الدقائق اللاعب سعود آل علي على الهدف العاشر لفريقه والرابع الشخصي له.

واستضافت اليوم الرابع للبطولة، شخصيات رياضية محبوبة على الصعيدين المحلي والعربي، حيث حلّ على الأمسية كلّ من اللاعب الدولي السعودي هزاع الهزاع، والكابتن طلال عبد الله لاعب نادي الحمرية، واللاعب عبد الله العامري، لاعب نادي الحمرية، الذين أشادوا بالمستوى التنظيمي الكبير الذي تشهده البطولة، والمكانة التي وصلت لها.