نادي مليحة يختتم مسابقته الرمضانية الثالثة

الشارقة 24:

اختتم نادي مليحة الرياضي، مساء الإثنين، في أمسية خاصة مسابقته الرمضانية الثالثة والمخصصة للاعبين ومنتسبي النادي في النواحي الثقافية والتي خصصت في مجال أجمل تلاوة ومجال الإنشاد.

وكرم محمد سلطان الخاصوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي رئيس اللجنة الثقافية الفائزين، بعد أن أنهت لجنة التحكيم اختبارات المتقدمين في مجال القرآن الكريم والإنشاد من خلال فقرات المسابقة الرمضانية التي أقيمت على مسرح النادي.

وأسفرت نتائج المسابقة الرمضانية لنادي مليحة في دورتها الثالثة عن فوز كل من محمد حسن حميد ويوسف محمد أحمد البتانوني وعمرو محمد المحمدي بالمراكز الثلاثة الأولى في مجال مسابقة أجمل تلاوة.

فيما فاز في مسابقة الإنشاد كل من يوسف محمد أحمد وعمرو محمد المحمدي ومحمد صهيب.

وأشاد محمد سلطان الخاصوني بالنجاح الكبير للمسابقة الرياضية وما تهدف إليه من ربط اللاعبين والشباب وأبناء النادي بالقران الكريم وبالإنشاد خلال الشهر الفضيل.