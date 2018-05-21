الموارد البشرية يتخطى مركز الرأس في افتتاح بطولة عام زايد الرمضانية

الشارقة 24 – محمود علي:

حقق فريق إدارة الموارد البشرية، الفوز على فريق مركز إطفاء الرأس 2/1 بملعب حديقة القصيص، في افتتاح مباريات بطولة "عام زايد" 2018 الرمضانية للإدارات والقطاعات والمراكز، التي تنظمها الإدارة العامة للدفاع المدني.

وجاء اللقاء مثيراً وقوياً بين الطرفين من خلال اللقاء، لكن الفوز كان لمصلحة فريق الموارد البشرية الذي نجح في التفوق على مستوى النتيجة، ولم تفلح محاولات فريق مركز إطفاء الرأس في تفادي الخسارة من خلال اللقاء ليحصد فريق الموارد البشرية ثلاث نقاط هامة في استهلالية مشواره في البطولة الرمضانية.

وسجل ثنائية الفائز كل من عادل البلوشي وناصر السويدي، فيما سجل للخاسر محمد الانصاري، وكشف اللقاء عن جاهزية الفريقين لتقديم عروض قوية من خلال البطولة ولم يكن الفوز سهلاً بالنسبة لفريق الموارد البشيرة في اللقاء.

وبالمقابل تخلف فريق مركز إطفاء حتا عن التواجد في ملعب اللقاء في مباراته أمام إدارة الخدمات والتجهيزات في ثاني مواجهات البطولة لحساب مباريات المجموعة الثانية.

وصرح الملازم ثان حمد ثاني علي، رئيس قسم الرياضة واللياقة البدنية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة قائلاً: "لقد درج الدفاع المدني على تنظيم هذه البطولة بشكل سنوي في تأكيد لتفعيل الجانب الرياضي ورفع قيم التنافس الرياضي الشريف وإزكاء الروح الرياضية وسط أسرة الدفاع المدني، وتأتي البطولة هذا العام ضمن أنشطة برنامج شهر رمضان المعظم 2018، حيث يعمل الدفاع المدني بدبي على إبرازها بشكل مشرف لترسيخ قيم وموروثات زايد بإشراف مباشر لسعادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام إدارة الدفاع المدني بدبي".

وقال حمد ثاني إن البطولة تشهد مشاركة 12 فريقاً توزعت إلى أربع مجموعات، وينص نظام البطولة على أن تصعد 8 فرق إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المهزوم وصولاً إلى مرحلة نصف النهائي ومن ثم النهائي.

وتابع: "أكملنا كافة الترتيبات التي تتعلق بالجانب الفني للبطولة والجانب التنظيمي والتحكيمي في ظل الحماس الكبير الذي تخوض به الفرق هذه البطولة، ونأمل التوفيق لجميع الإدارات والقطاعات والمراكز في تقديم المستويات التي تؤهلها للتتويج بكأس بطولة عام زايد.