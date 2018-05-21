مواجهات حاسمة في "الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

خاضت 4 فرق، الأحد، ضمن منافسات الكبار، مواجهات حاسمة في ثالث أيام دورة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، بمشاركة 16 فريقاً ضمن فئة الكبار، و4 فرق ناشئين تحت سن 14 عاماً يخوضون لأول مرة لقاءات خاصة، يستضيفها نادي الشارقة الرياضي حتى الأول من يوليو القادم.

أسفرت مواجهات الفرق الأربعة في ثالث أيام البطولة عن فوز فريق إنذار الذي واجه الصقور بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما لعب الوافد الجديد فريق شرطة الشارقة مباراة قوية أمام فريق الأمل الذي استطاع أن ينتزع 3 نقاط ثمينة على حسابه بعد فوزه بنتيجة 5 أهداف نظيفة دون ردّ، بالمقابل اكتفى فريقي كواترو والبحري بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لتسفر آخر المواجهات عن تعادل مثير بـ 3 أهداف لمثلها بين فريقي النجوم والوطنية بعد مباراة حفلت بالندية والإثارة.

إنذار يصطاد الصقور بهدفين مقابل هدف واحد

وفي بداية اللقاء الذي كان عنوانه منذ البداية "موقعة من العيار الثقيل"، عبّر فريق إنذار عن جدارته بالوصول إلى مرحلة بعيدة في البطولة، حيث استطاع لاعبه خوان كاماتشو أن يسجل هدف السبق لفريقه في الدقيقة السادسة، وتوالت الهجمات من بعدها على المرميين دون أي نتيجة تذكر، بالرغم من الهجمات القوية التي شنها فريق إنذار لكن تألق الحارس سعيد الحوسني حال دون إحراز أهداف محققة.

وفي مستهل الشوط الثاني أبدى إنذار استبسالاً كبيراً للوصول إلى مرمى الصقور، لكن معاندة القوائم والحارس سعيد الحوسني الذي أبدع في التقاط الكرات لكن الحظ بات عنيداً أمام هجمات لاعبي إنذار حتى الدقيقة 11، التي استطاع من خلالها اللاعب خالد الحمادي أن يترجم تمريرة قاتلة أسكنها الشباك ليرفع النتيجة لصالح فريقه لهدفين نظيفين، لكن في الدقيقة 13 كان للاعب خالد السقطري كلمة ليقلص الفارق ويحرز هدف فريقه الوحيد لينتهي النتيجة بفوز صعب لفريق إنذار

شرطة الشارقة بخماسية نظيفة

وفي ثاني لقاءات الأمسية خاض فريق شرطة الشارقة مواجهة مع نظيره فريق الأمل حيث بشّرت بدايات اللقاء بندية كبيرة من كلا الفريقين حتى الدقيقة الثانية، التي استطاع خلالها اللاعب محمد عبيد من افتتاح التسجيل لمصلحة فريق شرطة الشارقة لتتوالى بعدها الأحداث ويحرز نفس اللاعب في الدقيقة السادسة هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه، ناقلاً المواجهة إلى وتيرة أعلى حتى الدقيقة 12، التي أسفرت عن تسجيل هدف ثالث لشرطة الشارقة عن طريق اللاعب صبري جميل لينتهي الشوط على هذه النتيجة.

وفي مستهل الشوط الثاني دخل فريق شرطة الشارقة بعزيمة قوية لمواصلة التألق، بينما واصل الأمل بحثه عن أمل الفوز، لكن لاعب الشرطة رودريغو كسافير كان له رأي آخر بإحرازه لرابع الأهداف في الدقيقة السادسة من عمر الشوط ليعمق من جراحات الأمل، ومع توالي الهجمات أستغل اللاعب عبد الكريم جميل خطأ الحارس حمدان اليماح وأحرز الهدف الخامس لفريقه، فيما توصلت هجمات الأمل على مرمى فريق الشرطة دون أن يهتز شباكه لينتهي اللقاء بفوز مستحق لفريق شرطة الشارقة بواقع خمسة أهداف مقابل لا شيء.

البحري وكواترو تعادل الأهداف والندية

ومع انطلاقة ثالث المواجهات، كشف الفريقان عن عزيمة كبيرة للفوز بالنقاط الثلاث للمباراة، حيث استهلّ الفريق البحري هجماته على مرمى كواترو منذ بداية الشوط الأول ليلاقي ردّاً كبيراً من فريق كواترو، الذي بادله الهجمات لكن أي الفريقين لم يستطع تسجيل الأهداف حتى آخر دقائق الشوط الذي مضى بنتيجة سلبية دون تسجيل أي أهداف من قبل الفريقين.

وفي مستهل الشوط الثاني اتضح أن الأمور حسمت لدى كلا الفريقين من خلال الإصرار ليواصل البحري هجماته على مرمى كواترو، الذي بادله الهجمات لكن تألق الحارسين حال دون تسجيل أي أهداف حتى الدقيقة السادسة التي افتتح فيه اللاعب عبد الصمد محمد التسجيل لمصلحة كواترو، لتستمر بعدها المحاولات لتثمر واحدة من الهجمات عن تسجيل هدف التعادل لصالح فريق البحري عن طريق اللاعب البرازيلي رودريغ بيرير في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لينتزع التعادل لمصلحة فريقه ويسدل ستار المواجهة على تعادل بهدف مقابل مثله.

تعادل الثواني الأخيرة

وكشفت المواجهة الأخيرة التي جمعت فريقي الوطنية والنجوم عن منافسة قوية حيث بادر الوطنية وفي الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بافتتاح التسجيل لصالحه عن طريق اللاعب أحمد خليل في تسديدة أسكنها شباك الحارس محمد الجسمي، ومع تتابع الهجمات على مرمى الوطنية إلا أن الحارس علي درويش حافظ على شباكه نظيفة حتى آخر الدقائق التي أسفرت عن هدف التقدم لمصلحة فريقه أمضى على تسجيله اللاعب عصام الشامخ.

وفي مستهل الشوط الثاني اتخذت المواجهة منحنى أكثر تصاعداً حيث استمرت الهجمات على مرمى كلا الفريقين دون نتيجة تذكر حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء التي شهدت نزالاً كروياً، حيث وبحرفية عالية استطاع اللاعب عصام الشامخ أن يصل إلى مرمى النجوم مرّة أخرى رافعاً رصيد فريقه إلى 3 أهداف وهدفين شخصيين، فيما جاء الردّ من اللاعب عبد الله الخمري الذي قلص الفارق لصالح فريقه النجوم مسجلاً هدف فريقه الأول ليتابع بعدها زيارة شباك الخصم ويضيف الهدف الثاني لفريقه، وفي دراماتيكية كروية أسفرت تسديدة في آخر ثواني الشوط من إحراز هدف التعادل من قبل اللاعب البرازيلي ايفرتون دا سلفا ليهدي فريقه نقطة وحيدة وثمينة.

وتخلل افتتاح البطولة توزيع جوائز عينية ونقدية قيمة على الجمهور الذي اكتظت به مدرجات الصالة التي شهدت تفاعلاً كبيراً مع الفرق المتنافسة، حيث أعلنت اللجنة عن تقديمها لباقة من الجوائز طيلة أيام المنافسات، والتي تشتمل على هواتف ذكية وتذاكر سفر ومبالغ نقدية.

ويشهد اليوم منافسات يخوضها كلّ من فرق المجموعة الثالثة والرابعة التي يتنافس فيها فريقي كواترو الذي يقابل النجوم، وبدوره يواجه فريق الوطنية نظيره البحري، فيما يلاقي فريق إنذار فريق الأمل، ويقابل فريق شرطة الشارقة نظيره فريق الصقور.

فيما يخوض منافسات، الأربعاء، فرق المجموعة الأولى والثانية، حيث يواجه كلّ من فريق الإمبراطور الذي يمضي في مشوار الدفاع عن لقبه فريق لاماجيكا، فيما يواجه الفرسان فريق "إس دي آي"، وبدوره يواجه فريق ليناسي نظيره البيان في موقعة كسر العظم، ويلاقي سبورت فور أول فريق ليدر سبورت.