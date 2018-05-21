عامر الغيثي: 4 فرق للناشئين بدورة "الشارقة الرمضانية"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال عامر الغيثي مدير الأنشطة والفعاليات في قناة الشارقة الرياضية، إن دورة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية للعام الثالث على التوالي، تحظى برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، بالإضافة إلى مشاركة 16 فريقاً ضمن فئة الكبار، و4 فرق ناشئين تحت سن الـ 14.

وأضاف الغيثي في ختام حديثه نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في البطولة، والتحلي بالأخلاق الرياضية والتنافس الشريف بين الفرق المشاركة.