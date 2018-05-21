نادي مليحة الرياضي ينظم بطولة عام زايد الرمضانية لكرة القدم

الشارقة 24:

أجرى نادي مليحة الثقافي الرياضي سحب قرعة بطولة عام زايد الرمضانية لكرة القدم، في دورتها الثامنة، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه النادي بمقره، الأحد، والتي من المقرر أن يتبارى فيها 12 فريقاً.

حضر وقائع المؤتمر خليفة حميد تميم الكتبي أمين سر النادي، وعبد الله راشد القايدي رئيس الإدارة الرياضية، وسالم عتيق مدير الإدارة الرياضية، كما حضر المؤتمر وإجراءات القرعة الفرق الـ 12 المشاركة في البطولة.

وتضم الفرق فهود زعبيل، والمستطيل الأخضر، وجمعية الإمارات لبيوت الشباب، والمتحد، والأهلي، ونجوم البيري، والحميدي، والأحلام، وعيال زايد، وليفربول، والاتحاد، والأسطورة.

وأشار خليفة حميد تميم الكتبي أمين سر النادي إلى أن البطولة فرصة للأندية وللمشرفين على الألعاب لممارسة الرياضة وانتقاء المواهب منها، وأن البطولة تضم هذا العام كرة القدم للشباب وكرة القدم فوق 40 سنة وكرة الطائرة.