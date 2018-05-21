عيسى الحزامي يطلع على خطط واستراتيجيات نادي الشارقة الرياضي

الشارقة 24:

اطلع عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، خلال زيارته لنادي الشارقة الرياضي، على كافة الخطط والاستراتيجيات التي يتبناها النادي في إطار رؤاه لاستكمال مشواره الرياضي لتأهيل فرقه ولاعبيه للموسم المقبل.

وتأتي الزيارة في إطار جولته على كافة أندية إمارة الشارقة بعد توليه مهام الأمين العام، للاطلاع على واقع الأندية الرياضية وما تحققه من نتائج، فضلاً عما تواجه من تحديات.

وفي بداية الاجتماع، أشاد أمين عام مجلس الشارقة الرياضي بالنتائج المتميزة التي حققتها فرق نادي الشارقة الرياضي مع نهاية الموسم الرياضي، مشيراً إلى أن نادي الشارقة يعد منصة رياضية مشرفة للإمارة والدولة.

وبارك الحزامي لمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ولأسرة النادي تحقيق فريق نادي الشارقة لكرة السلة بطولة كأس الأندية الخليجية، بعد أن توج وباستحقاق بكأس البطولة الخليجية عن جدارة، بعد الفوز على المنامة البحريني بنتيجة 99-94، في مسك ختام عرس الأندية الخليجي، واعتبر الحزامي الإنجاز الشرقاوي في كرة السلة بأنه يكمل المسيرة الناجحة للعبة في النادي، حيث حققت كافة فرق المراحل السنية في النادي كافة الألقاب، مما يؤكد أن مستقبل اللعبة بخير في النادي الذي أصبح أحد أهم روافد المنتخبات الوطنية.

أعرب محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عن شكره نيابةً عن أسرة النادي لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، وأمينه العام وكافة الكوادر العاملة بالمجلس على ما يبذلونه من تواصل دائم لدعم روافد الأندية، وتسخير الإمكانيات المتاحة حتى تؤدي الأندية رسالتها وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للإرتقاء تطوير المسيرة الرياضية في إمارة الشارقة.

بدوره، نقل عيسى هلال الحزامي تحيات الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي لمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

وجرى خلال الاجتماع إطلاع الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي على كافة إنجازات فرق النادي والمشاركات التي تحققت طوال الموسم الرياضي وفق استراتيجيته.

حضر اللقاء محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة، أحمد البح رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعبد الله العجلة رئيس شركة كرة القدم، وعبيد الشامسي رئيس المكتب القانوني للنادي وناصر بن عفصان المدير التنفيذي للنادي.