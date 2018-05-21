اتحاد الكرة يقرر تطبيق سقف رواتب اللاعبين المواطنين

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن مجلس اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعه الدوري، اعتماد إجراءات تطبيق سقف رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين، وانتقالاتهم، إضافة إلى اعتماد التعديلات المقترحة على اللوائح الخاصة بالاتحاد، ورفعها لاجتماع الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.

كما تقرر خلال الاجتماع، اعتماد لائحة توثيق البطولات للأندية وتعميمها على الجهات المعنية، وقرر المجلس أيضاً التعميم على الأندية بإرسال ترشيحاتها للجان القضائية "الانضباط، غرفة فض المنازعات، الاستئناف، هيئة التحكيم، ميثاق الشرف"، للموسم الرياضي المقبل، تمهيداً لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية والمقرر عقده في 25 يونيو القادم للاعتماد.

واطلع المجلس خلال اجتماعه، على اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة، بشأن مشاركة اللاعبين من الفئات المشمولة بتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في المسابقات الرياضية، والآلية المقترحة من لجنة المسابقات ولجنة دوري المحترفين.

كما تقرر اعتمادها وإرسالها إلى الهيئة العامة للرياضة لإجازتها، على أن يتم عقد ورشة عمل في 23 مايو الجاري، بحضور ممثلين عن لجنة المسابقات، ولجنة دوري المحترفين والأندية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد، قد عقد اجتماعه الدوري برئاسة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبحضور نائبه عبد الله الجنيبي، والأعضاء، بالاضافة إلى محمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.