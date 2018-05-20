"الشارقة الرمضانية لكرة الصالات" كرنفال أهداف في ثاني أيام المنافسات

الشارقة 24:

اشتعلت مساء السبت، الجولة الثانية من دورة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية للعام الثالث على التوالي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، بمشاركة 16 فريقاً ضمن فئة الكبار، وأربعة فرق ناشئين تحت سن 14 عاماً يخوضون لأول مرة منافسات خاصة، يستضيفها نادي الشارقة الرياضي المغطاة حتى الأول من يوليو القادم.

واستهلّ فريقا الناشئين بركان، وسبورت فور أول الأمسية بمباراة قوية استطاع سبورت فور آول أن يحسم الأمور لصالحه بفوز مستحق بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، فيما واجهت فرق الكبار نظرائها بلقاءات حاسمة أسفرت عن فوز فريق سبورت فور آول على نظيره ليناسي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، فيما تجاوز (إس دي آي) نظيره لاماجيكا بثمانية أهداف مقابل هدف واحد، بينما حافظ الامبراطور على لقبه محققاً فوزاً عريضاً بسباعية دون ردّ على فريق الفرسان.

الناشئة يخوضون منافسات العُمر

وفي مستهل الأمسية الكروية، خاض فريق البركان وسبورت فور آول ثاني منافسات المواجهات الخاصة بالناشئة تحت سن 14 عاماً، حيث قدّم كلا الفريقين أداءً متميزاً إلا أن البركان كان صاحب الشخصية الأقوى خلال دقائق المباراة الأولى حتى استطاع اللاعب محمود يزن من افتتاح التسجيل لمصلحة فريق سبورت فور آول في الدقيقة السادسة بعد أن ترجم تمريرة سحرية وجدت طريقها إلى شباك الحارس عبد الرحمن محمد.

وتوالت الهجمات على كلا المرميين حتى الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء ليخطف نادي البركان هدفاً مستحقاً ويعادل النتيجة عن طريق لاعبه ناصر البلوشي، ليقول بعدها اللاعب المتميز مايد موسى كلمته رافعاً رصيد فريقه من الأهداف عقب تسجيله لهدف السبق في الدقيقة التاسعة، ليعود بعدها اللاعب محمود يزن ويترجم تمريرة زميله الجميلة إلى هدف ثالث لفريقه سبورت فور آول رافعاً رصيده من الأهداف إلى هدفين حتى الدقيقة الأخيرة ليضع اللاعب حامد زارعي هدفاً من تسديدة صاروخية استقرت في زاوية المرمى لينتهي الشوط بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف.

وفي صراع على نيل نقاط المباراة الثلاث بذل البركان مجهوداً كبيراً للوصول إلى مرمى سبورت فور آول حتى استطاع اللاعب عبد الله محمد في مستهل الشوط وخلال الدقائق الأولى من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليستمر الضغط بعدها على مرمى الفريقين دون نتيجة تذكر من كلا الطرفين حتى نهاية الشوط الثاني الذي ذهب لمصلحة فريق سبورت فور آول بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

منافسات الكِبار تدخل مرحلة الصراع على كسب النقاط:

سبورت فور أول يعرقل ليناسي في أولى المواجهات

وفي المباراة التي جمعت سبورت فور آول وليناسي الوافد الجديد للبطولة، خاض كلا الفريقين سجالاً كروياً أشعل وتيرة المنافسات حيث ومنذ مطلع الدقائق الأولى للقاء استطاع فريق ليناسي وعن طريق لاعبه راشد الحوسني قائد الفريق من افتتاح النتيجة بهدف من مسافة بعيدة استقر في شباك الحارس محمد السالمي، ومع استمرار الضغط على شباك الفريق المتقدم الذي اثبت انه جدير في الذهاب بعيداً بالمنافسات إلا أن سبورت فور آول أخفق في تعديل النتيجة حتى نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني دخل الفريقان الى أرضية الملعب بروح قتالية عالية، لتسفر أولى الدقائق عن هدف تعديل الكفة أحرزه اللاعب السيد باقر، لصالح فريق سبورت فور آول الذي أعاده إلى وتيرة المنافسة، ومع توالي الهجمات التي عبّرت عن نيّة كبيرة لدى كلا الفريقين بالظفر بنقاط المواجهة الثمينة، حتى الدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء التي اسفرت عن تفجير مفاجأة من العيار الثقيل نفذّها اللاعب عبد الله الأنصاري بتسجيله هدفين في شباك ليناسي الذي سقط جريحاً في اللقاء بعد تفوق مستحق من قبل سبورت فور آول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

إس دي آي ينهي اللقاء لمصلحته بكرنفال أهداف

وفي ثالث اللقاءات التي جمعت فريقي لاماجيكا وإس دي آي الوافد الجديد، عبرت الدقائق الأولى عن مواجهة ساخنة، وبالفعل توالت الهجمات والإصرار على افتتاح التسجيل من كلا الفريقين، لتستمر المواجهات على منطقة الجزاء دون نتيجة تذكر من قبل تشكيلة واعدة من اللاعبين التي تضمها صفوف الفريقين، حتى الدقيقة الثامنة التي سجّل فيها اللاعب يحيى علي ليفتتح التسجيل بهدف السبق لفريق لامجيكا الذي لم يستمر طويلاً حتى قال اللاعب طاهر عبيد كلمته في الدقيقة التاسعة معادلاً النتيجة لصالح فريقه إس دي آي.

ومع توالي الهجمات، والصراع على مرمى الخصم، نجح لاعبوا إس دي آي بالوصول إلى مرمى السحرة مرّة أخرى من خلال اللاعب البرازيلي ويليامز أوليفيرا في الدقيقة (١١) مسجلاً هدف التقدم الثاني لفريقه حتى دقائق الشوط الأول الأخيرة التي ابدع فيها الحارس حمود إبراهيم الذي دافع عن عرين الإس دي آي ببسالة منقذاً المرمى من عدة كرات قوية، لكن هذا الصمود لم يدم طويلاً حتى أطلق البرازيلي أوليفيرا صاروخية أسكنها الشباك مسجلاً ثالث الأهداف لفريقه ليسدل ستار الشوط الأول بتقدم فريق "معهد الشارقة للسياقة" على نظيره لامجيكا بثلاثة مقابل هدف واحد.

واستغلّ الفريقان فترة الاستراحة بين الشوطين ليعودا إلى أرضية الملعب للعب الفترة الثانية من اللقاء التي شهدت مواجهة كبيرة من كلا المرميين، حتى أعلن اللاعب حمدان الكثيري عن تسجيله الهدف الثالث لفريقه إس دي آي، أعقبه بهدف رابع في أولى دقائق الشوط، لتتواصل النتيجة بدون تغيير حتى الدقيقة (13) التي حملت توقيع اللاعب البرازيلي أوليفرا الذي وقّع على الهدف الخامس لفريقه، ومع هجمة هنا وأخرى هناك استطاع اللاعب ثينك تينيس أن يسجل هدفين متتاليين خلال أقل من دقيقة في شباك الحارس حمود إبراهيم رافعاً رصيد فريقه إلى 7 أهداف نظيفة مقابل هدف، وقبل صافرة الحكم أسدل البرازيلي أوليفيرا الستار على مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الثامن لينهي اللقاء بنتيجة عريضة مستحقة.

الامبراطور يهيمن على ميدان المنافسة ويطيح بالفرسان

وفي آخر اللقاءات التي جمعت حامل اللقب فريق الامبراطور، ونظيره الفرسان، استهل الشوط بهجمات قوية على مرمى الفريقين حتى افتتح اللاعب الصربي ماركو بيرغ التسجيل بهدف السبق في الدقيقة الثانية، ومع مواصلة الهجمات استطاع اللاعب محمد بولادي أن يضيف هدفاً ثانياً للإمبراطور في تسديدة جميلة اسكنها شباك الحارس حسن المازي، ومع توالي الاحداث اسفرت هجمة واعدة عن إضافة الهدف الثالث لنفس اللاعب بولادي الذي أمضى على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

ومع بداية قوية لحامل اللقب استمرت هجمات الامبراطور على مرمى الفرسان حتى الدقيقة السادسة التي اسفرت عن خطأ قاتل لحارس مرمى الفرسان استغلها اللاعب عبد الله علي محرزاً الهدف الرابع لفريقه، ومع تمريرة بينية مخادعة استطاع اللاعب محمد بولادي أن يضع الهدف الخامس لفريقه والثالث له في إنذار شديد اللهجة لوتيرة المباراة، ومع استمرار الهجمات حتى الثواني الأخيرة أعلنت صافرة الحكم عن نهاية الشوط الأول دون تغيير.

ومع افتتاح الشوط الثاني استطاع الإمبراطور أن يعمّق من جراحات الفرسان عن طريق الصربي بيرغ الذي استطاع أن يرفع من حصيلة الأهداف إلى ستة أهداف، أتبعها بعد هجمات قاسية على مرمى الفرسان اللاعب بولادي ليعزز من قائمة الأهداف مسجلاً السابع لفريقه والرابع الشخصي له، ومع مرور الوقت وتوالي الهجمات استمرت النتيجة العريضة على حالها دون أي تقليص للفارق من جانب الفرسان الذي اكتفى بهذه النتيجة وأعلن الامبراطور عن جدارته في الدفاع عن لقبه.

وتخلل افتتاح البطولة توزيع جوائز عينية قيمة على الجمهور الذي اكتظت به مدرجات الصالة التي شهدت تفاعلاً كبيراً مع الفرق المتنافسة، حيث أعلنت اللجنة عن تقديمها لباقة من الجوائز طيلة أيام المنافسات والتي تشتمل على هواتف ذكية وتذاكر سفر ومبالغ نقدية.

ويشهد يوم الثلاثاء المقبل منافسات يخوضها كلّ من فرق المجموعة الثالثة والرابعة التي يتنافس فيها فريقي كواترو الذي يقابل النجوم، وبدوره يواجه فريق الوطنية نظيره البحري، فيما يلاقي فريق إنذار فريق الأمل، ويقابل فريق شرطة الشارقة نظيره فريق الصقور.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة رصدت جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وصلت قيمتها إلى نصف مليون درهم، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 200 ألف درهم، فيما سينال المركز الثاني جائزة قيمتها 100 ألف درهم، و50 ألفاً للمركز الثالث، أما فما يخص منافسات الناشئين خصصت اللجنة جائزة مالية قيمتها 50 الفاً للمركز الأول، و30 ألفاً للمركز الثاني، إلى جانب جوائز خاصة لهداف البطولة، وأفضل لاعب وحارس، كما سيتمتع الجمهور المواكب للحدث بجوائز قيمة سيتم توزيعها من خلال مسابقات تفاعلية تقام طيلة أيام المنافسات.