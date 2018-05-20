نادي مليحة يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية المتميزة

الشارقة 24:





كرم نادي مليحة الثقافي الرياضي في أمسية رياضية كبيرة حضرها عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة كافة اللاعبين وأصحاب الإنجازات الرياضية في نهاية الموسم الرياضي 2017/2018.

حضر الاحتفال الذي أقيم بمقر النادي مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وراشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، وسلطان بن علي الخاصوني رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وسالم محمد بن هويدن عضو اتحاد الإمارات للرماية ورئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي.

وأشاد خليفة حميد تميم الكتبي أمين السر العام بنادي مليحة الثقافي الرياضي بجهود مجلس إدارة النادي برئاسة مصبح بالعجيد الكتبي وما حققه النادي من إنجازات وأعمال في الموسم الرياضي.

وقام مصبح بالعجيد الكتبي وعيسى هلال الحزامي وراشد المحيان والكتبي بتكريم أصحاب الانجازات الرياضية في النادي والمتميزين، حيث تم تكريم عبد الله حارب عبد الله الكتبي لما له من دور فعال في خدمة المجتمع بالمنطقة، كما جرى تكريم كل من قناة الوسطى من الذيد وشبكة الوسطى الإخبارية، تقديراً من النادي لأهمية دور الإعلام وأثره الفعال في استكمال مسيرة النادي.

وجرى خلال الحفل تكريم الموظفين المتميزين بالدوائر الحكومية لمنطقة مليحة، في إطار مبادرة النادي الأخيرة أعقبها تكريم جميع موظفي النادي في مختلف الإدارات.

وفي نهاية الحفل قام سعادة مصبح الكتبي بإهداء درع النادي لعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي.

بدوره أعرب عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي عن سعادته بما حققه نادي مليحة الثقافي الرياضي من إنجازات كبيرة في كافة مشاركاته الرياضية والثقافية.