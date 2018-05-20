ندى عسكر: الدورة الرمضانية الرياضية العاشرة تناقش مستقبل رياضة المرأة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

برعاية كريمة من قبل سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة النسخة العاشرة من الدورة الرمضانية الرياضية بجلسة حوارية شبابية بعنوان "مستقبل رياضة المرأة"، حيث تعتبر النسخة العاشرة امتداداً للملتقيات الرمضانية التسعة السابقة، والمقامة خلال الفترة من 19 حتى 25 مايو 2018، في مقر الصالة الرياضية بالمؤسسة.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، قالت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: "إن البطولة تتضمن 5 ألعاب تنافسية هي كرة الطائرة والسلة والكاراتيه والرماية والمبارزة وتقام مبارياتها في مقر النادي بالشارقة".

وأضافت عسكر: "افتتحنا البطولة بجلسة حوارية مع الشباب بهدف تبادل الحوار والطموحات والتحديات التي تواجه مستقبل رياضة المرأة ما بين لاعبات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وشباب مجلس شباب الشارقة".

والجدير بالذكر أن البطولة الرمضانية تهدف إلى تنشيط لاعبات الفرق خلال شهر رمضان واكتساب الخبرة والاحتكاك بالفرق الرياضية المشاركة، من خلال بث روح التحدي والمنافسة بين الفرق المشاركة وخلق جو من المودة والمحبة بين لاعبات الفرق من خلال الجلسات الرمضانية.