انطلاق بطولة البطائح الرياضية الرمضانية

الشارقة 24:

تحت شعار "بالأخلاق نسمو"، انطلقت أمس الجمعة، بطولة البطائح الرياضية الرمضانية، الحدث الرياضي لمهرجان رمضان الشارقة الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على ملاعب حديقة البطائح العامة، وذلك بحضور سعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وممثلي الشركات الراعية والداعمة واللجنة المنظمة للبطولة.

وتضم البطولة 12 فريقاً في كرة القدم، موزعه على أربع مجموعات بنظام دوري من دور واحد، و8 فرق للكرة الطائرة، و22 مشاركاً في بطولة الشطرنج المفتوحة لجميع الأعمار والهواه لنشر اللعبة بين شباب منطقة البطائح.

وثمن سعادة محمد عبد الله بن حليس، رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، بالشراكة القائمة مع غرفه تجارة وصناعه الشارقة، والتي تجسدها البطولة، وتوجه بالشكر للجهات الراعية والداعمة والشركاء الإعلاميين للبطولة، من بينها الموقع الإخباري الإلكتروني الشارقة 24.

وأكد بن حليس، أن اللجنة المنظمة اتخذت كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح المنافسات، ورصدت جوائز قيمه للثلاثة مراكز الأولى في كل لعبة، بالإضافة إلى جوائز الفريق المثالي صاحب الأخلاق الرياضية، واللعب النظيف، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب ناشئ في مسابقات كرة القدم.