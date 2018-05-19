وفد مجلس الشارقة الرياضي يطلع على مرافق نادي دبا الحصن

الشارقة 24:

استقبل سعادة خميس علي خصاو رئيس نادي دبا الحصن، أمس الجمعة، سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والسيد سعيد علي العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية، ضمن الجولة التفقدية والتعريفية على أندية الشارقة لتعزيز سبل التعاون بين المجلس الشارقة الرياضي والنادي خلال المرحلة الحالية والمقبلة، والعمل على حل جميع العقبات التي تواجه مسيرة النادي.

جاء ذلك بحضور جمعة عبد الله الحمودي أمين السر العام، وراشد سعيد علي الخالدي المدير المالي، وعمر درويش أحمد رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وجاسم سليمان درويش الظهوري رئيس لجنة الثقافة المجتمعية، وعبيد جمعة عبيد المرزوقي مشرف الألعاب الجماعية، وسليمان جاسم سليمان مشرف الألعاب الفردية.

وقد اصطحب سعادة خميس علي خصاو رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي ومدير إدارة الخدمة المجتمعية في جولة تفقدية للاطلاع على مرافق النادي "مبنى إدارة النادي وقاعة المحاضرات وقاعة الاجتماعات والصالة الرياضية وملاعب المراحل السنية لكرة القدم"، كما تفقدوا الأعمال الإنشائية للمدرجات الجديدة والوقوف على آخر المستجدات.

بدوره، أثنى سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي على الجهد الكبير المبذول من مجلس الإدارة وأعضائه، وأوضح سعادته عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالحفاظ على الشباب والاهتمام بالموهوبين وتشجيع الأبطال وتكريمهم من قبل سموه.

وفي ختام الزيارة، قام سعادة خميس علي خصاو رئيس النادي بإهداء درع النادي إلى سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأشاد بالجهود المبذولة من مجلس الشارقة الرياضي إلى نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي.