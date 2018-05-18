مركز ناشئة مليحة يحصد كأس بطولة الترايثلون الأولى

الشارقة 24:

حصد مركز ناشئة مليحة كأس بطولة الترايثلون الأولى، التي نظمتها ناشئة الشارقة، بالتعاون مع فريق ألاميدا للترايثلون، وذلك انطلاقاً من أهمية هذه الرياضة الأولمبية في الحفاظ على الصحة العامة للناشئة، وتحسين مستوى لياقتهم البدنية، باعتبارها وسيلة مثالية تسهم في تشجيع الناشئة والشباب على تغيير أسلوب الحياة، واتباع أنظمة غذائية صحية، تفادياً للمشكلات الصحية الناجمة عن أمراض السمنة.

وأقيمت البطولة في مركز ناشئة الثميد بمشاركة 32 لاعباً من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في الإمارة، بواقع 16 لاعباً من فئة الناشئة في المرحلة العمرية من 13 إلى 15 سنة، و16 لاعباً في فئة الشباب من 16 إلى 18 سنة.

واشتملت البطولة التي تهدف إلى تعزيز روح التحدي لدى الناشئة، على 3 سباقات، بداية من السباحة الحرة لمسافة 25 متراً، والجري لمسافة 200 متر، وصولاً إلى موقع الدراجات الهوائية، والتنافس في قيادتها لمسافة 1500 متر ذهاباً وإياباً، ثم ترك الدراجات في أماكنها، والجري لمسافة 600 متر.

وأسفرت السباقات الفردية لفئة الناشئة، عن فوز الناشئ عبد الله هلال عبد الله من مركز ناشئة كلباء بالمركز الأول، تلاه في الترتيب الثاني الناشئ علي راشد من مركز ناشئة دبا الحصن، وجاء في المركز الثالث الناشئ محمد حسن بن جرش من مركز ناشئة دبا الحصن، بينما أسفرت نتائج سباقات فئة الشباب، عن فوز اللاعب عبد الله سعيد حارب من مركز ناشئة كلباء بالمركز الأول، وجاء في الترتيب الثاني الناشئ سعيد عبد الله من مركز ناشئة مليحة، فيما كان المركز الثالث من نصيب اللاعب علي سالم من مركز ناشئة واسط.

وبعد التجميع العام النهائي لنقاط البطولة، ووفقاً للأزمنة التي حصل عليها اللاعبون في جميع سباقات فئتي الناشئة والشباب، فاز مركز ناشئة مليحة بالمركز الأول وحصد كأس البطولة، تلاه مركز ناشئة كلباء وصيفاً، بينما جاء مركز ناشئة واسط ثالثاً.

وفي الختام، تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباقات الفردية، إضافة إلى الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.