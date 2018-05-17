انطلاق الدورة الرمضانية الرياضية للسيدات بالشارقة 19 مايو

الشارقة 24:

تنطلق السبت النسخة العاشرة من " الدورة الرمضانية الرياضية"، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال الفترة من 19 حتى 25 مايو الجاري، وتتضمن فعاليات متعددة منها منافسات رياضية في 5 ألعاب "كرة السلة وكرة الطائرة والرماية والمبارزة والكاراتيه"، وجلسة رمضانية ومسابقات ترفيهية، وتحظى نسخة هذا العام بمشاركة 500 لاعبة و30 فريقاً من 23 نادياً، وذلك إلى جانب مشاركة عدد من مؤسسات من القطاع الخاص من مختلف إمارات الدولة.

وتستهدف الدورة منح المرأة الإماراتية، الفرصة للارتقاء بإمكانياتها الرياضية .

ووجهت ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وشعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشادت النقبي بقدرة ومواهب عضوات فرق النادي، اللواتي قدمن أفضل النتائج والبطولات خلال الفترة الماضية .

وصرحت نورة الحمر رئيس قسم الرياضة التنافسية، بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، نائب مدير الدورة الرمضانية الرياضية العاشرة، أن اليوم الأول لافتتاح للدورة، يشمل عقد جلسة رمضانية تحضرها اللاعبات والشخصيات الرياضية النسائية، والإداريات وتتضمن حوارات شبابية بالتعاون مع مجلس وزارة الشباب.