نادي الشارقة الرياضي يختتم الدورة الأولى من تقويم العظام

الشارقة 24:





اختتم نادي الشارقة الرياضي الدورة التدريبية الأولى في مجال تقويم العظام osteopathy level 3، والتي نظمها بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية العلمية، وبمشاركة الخبير الدكتور ماجد صنصور مدير الأكاديمية عضو الاتحاد الألماني لتقويم العظام طبيب علاج طبيعي متخصص تمرينات رياضية علاجية، والتي تواصلت على مدى يومين.

وحققت الدورة نجاحاً كبيراً ومثلت خطوة هامة ورائدة وسباقة في تطوير الكوادر العاملة في مجال الطب الرياضي، من خلال محاورها والجوانب العملية التي حرص المحاضر على إكسابها للمشاركين، وفق ما هدفت إليه لتأهيل الأخصائيين في نادي الشارقة والأندية الأخرى، في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المحاضر في هذا المجال.

وقدم المحاضر تدريباً عملياً للاختصاصين للتعامل مع حالات ألام العظام والإصابات الرياضية المختلفة وكيفية تشخيصها ومعالجتها بشكل سريع، فضلاً عن تقيم الوضع الطبي للاعب خلال إصابته وأشكال التعامل معه لحين تحويله إلى المستشفى، وأطلع المحاضر الحضور على آخر النظريات الطبية الحديثة، ناقلاً لهم خبراته في مجال تقويم العظام والتعامل الحرفي مع العظام سواء في حالات تعرضها للكسر.

وفي نهاية الدورة أشاد الدكتور عبد الله بن سلطان عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة التخطيط والمستقبل بالنجاح الكبير للدورة، وما قدمه الدكتور ماجد صنصور مدير الأكاديمية عضو الاتحاد الألماني لتقويم العظام طبيب علاج طبيعي من أجزاء تطبيقية، وشروح طبية أفادت المشاركين في الدورة.