لجنة دوري المحترفين تزور نادي اتحاد كلباء

الشارقة 24:

قام فريق عمل لجنة دوري المحترفين، بزيارة تفقدية لجميع مرافق نادي اتحاد كلباء، للوقوف علي جاهزيته للموسم المقبل 2018-2019، وضمت اللجنة التي استقبلها عبد السلام سرور الزعابي مدير النادي، عدة أقسام منها قسم إدارة المسابقات والعمليات، وقسم التسويق وقسم الإعلام، وقسم البث التلفزيوني.

وأبدت اللجنة خلال تفقدها ومعاينتها لجميع مرافق النادي، رضاها، مؤكدة بأن نادي اتحاد كلباء تنطبق عليه شروط وقرارات الترخيص المحلي، لمسابقات لجنة دوري المحترفين، عدا بعض الملاحظات الصغيرة، والتي أكد مسؤلو النادي أنه سيجري العمل عليها في الأيام القليلة القادمة، ليصبح نادي اتحاد كلباء مطابقاً ومستوفياً لكل الشروط، قبل انطلاق الموسم الرياضي 2018-2019.

وكانت لجنة دوري المحترفين قد وعدت بتكرارالزيارة مرة أخرى بداية أغسطس المقبل، للوقوف على الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الدوري في الـ 30 من الشهر نفسه.