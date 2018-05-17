عائشة المعيني لاعبة "الشطرنج والثقافة للفتيات" تحقق فضية بطولة الاتحاد

الشارقة24:

فازت عائشة سرحان المعيني لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة الشطرنج السريع والتي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بمشاركة 16 نادياً من مختلف الأندية الإماراتية.

وشهدت المنافسات التي أقيمت في فندق لو مريديان دبي على مدار يومين إثارة قوية بين جميع اللاعبات المشاركات من مختلف الأندية الإمارات، لتضع لاعبة نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة نفسها بين أوائل البطولة.

وتأتي مشاركة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المسابقة ضمن اهتمامات النادي في زيادة مشاركاته بجميع البطولات الاتحادية التي تقام في الدولة، من أجل توسيع قاعدة مشاركة النادي في هذه البطولات، بالإضافة إلى اكساب لاعبات النادي المزيد من الخبرة بعد الاحتكاك بلاعبات الأندية الأخرى.

من جانبها عبرت اللاعبة عائشة سرحان المعيني عن سعادتها بتحقيق لقب المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة، مؤكدة أنها خطوة مميزة في مشوارها بلعبة الشطرنج، من أجل مزيد من كسب الخبرة والبطولات، ورفع اسم النادي في مختلف المحافل.

وأكدت المعيني أن لعبة الشطرنج تحتاج إلى مزيد من التركيز والتدريب وصفاء الذهن من أجل الوصول لأفضل النتائج حيث لا يتعلق الأمر بالموهبة فقط بل بالاجتهاد والمزيد من العطاء من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب، خاصة وأن اللعبة تتميز بممارسة العديد من اللاعبين الموهوبين من أصحاب الخبرات الكبيرة.

على خط آخر أثنى الكابتن سعد عطية مدرب اللاعبة عائشة على سعيها الدائم من أجل التألق والتميز في مختلف البطولات التي تشارك فيها، وهو ما يظهر من خلال تحقيقها للألقاب والميداليات وأمام لاعبات ذات خبرة وأصحاب بطولات محلية وعربية وعالمية.

وأضاف: "اللاعبة عائشة المعيني من أبرز اللاعبات اللاتي قمت بتدريبهن خلال الفترة الماضية وقد لمست فيها رغبتها في العمل وتطوير نفسها من أجل تقديم الأفضل في كافة المشاركات، لافتاً إلى أن التشجيع المستمر لها من قبل النادي والأهل كان له الدور في وصولها إلى مكانتها الحالية، متوقعاً أن يكون لها مستقبل باهر ومميز في اللعبة.

ومن جانبها هنئت سعادة كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة النادي اللاعبة على إنجازها وأكدت على أنه لولا اجتهاد اللاعبة ورغبتها في النجاح والتميز والاستمرار على القمة لما استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز، كما أكدت سعادتها أن هذا الإنجاز هو إنجاز للنادي ككل وإننا مستمرين في تشجيع جميع لاعباتنا للوصول لأعلى المراكز.